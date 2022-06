Li riconoscete? Hanno intervistato mamma Vienna nel ”Cristo” di Rosi

La richiesta è di quelle che possono sembrare dall’esito scontato…Ma tentare non nuoce e allora Giuseppe Cotugno ( sì proprio lui, sempre pronto a impegnarci per la città da vecchio abitante dei Sassi) ripropone uno scatto dove, sua madre, nel 1978 è intervista dell’attore Gian Maria Volontè durante una pausa del film ” Cristo si è fermato a Eboli” di Francesco Rosi. Chi sono tecnici e figure del set accanto a sua madre e a Don Carlo? Domanda scaturita dopo la presentazione dell’Archivio digitalizzato sulla memoria dei Sassi, che raccoglie gli scatti di Augusto Viggiano. E allora passaparola e guardate foto e video sul sito www.archiviostoricodeisassi.it

La richiesta di Giuseppe ”Peppino” Cotugno

Tale madre tale figlio, con Matera nel cuore per entrambi… queste alcune delle IMMAGINI INEDITE del 1978 presentate stamani nel corso della conferenza stampa di presentazione del sito comunale che conserva la digitalizzazione dell’archivio visuale del fotografo Augusto Viggiano, dove Gian Maria Volontè intervista la mia mamma Benevento Vienna figurante a 57 anni nel film, durante una pausa delle riprese, del film Cristo si è fermato ad Eboli di Franco Rosi, in una masseria nei dintorni di Matera. Auspico che questo possa aiutarmi a rintracciare il girato (vedi immagine operatori di ripresa anche audio).

Penso che queste iniziative per non restare fine a sè stesse, attraverso queste raccolte visuali, devono diventare occasione per raccogliere, ormai le rare testimonianze dirette o indirette per non perdere la strada della nostra memoria collettiva, ovvero le nostre radici.

Grazie Giuseppe Cotugno