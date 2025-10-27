L’I.I.S. “E. FERMI” di Policoro e la Scuola Secondaria di Senise al “Giubileo del Mondo Educativo – Il Giubileo degli Studenti”

L’Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di Policoro parteciperà, in rappresentanza della scuola materana, alla straordinaria giornata del “Giubileo del Mondo Educativo – Il Giubileo degli Studenti”, in programma il 30 ottobre 2025 presso l’Aula Paolo VI in Vaticano.

L’evento, promosso in occasione dell’Anno Giubilare, rappresenta un importante momento di incontro e riflessione dedicato al mondo della scuola, volto a valorizzare il ruolo dell’educazione come via maestra alla pace, alla solidarietà e alla crescita delle giovani generazioni.

Il tema scelto per la giornata, “la scuola che vorrei”, guiderà il confronto e il dialogo fra studenti e docenti, chiamati a immaginare una scuola capace di mettere al centro la persona, la famiglia, la società della pace e della riconciliazione, e di coniugare economia, politica e ambiente in una visione di sviluppo sostenibile e profondamente umano.

Le delegazioni degli istituti partecipanti hanno avviato un percorso preparatorio di studio, ricerca e approfondimento interdisciplinare sui nuclei tematici proposti, integrando attività di Educazione civica e di cittadinanza attiva.

Un cammino formativo che ha coinvolto studenti, docenti e consigli di classe, nella consapevolezza che una scuola autenticamente formativa è quella che educa al rispetto, alla responsabilità e alla fraternità universale.

La Dirigente Scolastica dell’I.I.S. “Fermi” di Policoro, prof.ssa Giovanna Tarantino, ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione all’importante appuntamento: «essere presenti al Giubileo del Mondo Educativo significa portare la voce dei nostri studenti in un contesto di profonda riflessione sui valori fondanti dell’educazione. È un segno di impegno verso una scuola viva, aperta e capace di guardare al futuro con coraggio e visione».

Un’esperienza di alto valore educativo, civile e spirituale che unirà studenti e docenti in un cammino comune di crescita, dialogo e responsabilità, nel segno di una scuola che non si ferma mai e che continua a generare futuro.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.