L’I. C. Minozzi Festa di Matera partecipa al Concorso Bebras dell’Informatica 2022

“Anche quest’anno tutte le classi dell’I. C. Minozzi Festa di Matera partecipano ai giochi BEBRAS dell’Informatica edizione 2022. Si tratta di un’occasione unica per avvicinare bambini e ragazzi al mondo dell’informatica e al pensiero computazionale in maniera divertente, attraverso un concorso non competitivo, che presenta piccoli giochi ispirati a reali problemi di natura informatica.” E’ quanto reso noto dall’istituto scolastico con una nota in cui si specifica che:

“L’iniziativa, coordinata da ALaDDIn, Laboratorio di Didattica e Divulgazione dell’Informatica del dipartimento di Informatica dell’Università Statale di Milano, si rivolge a studenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria e di tutte le classi delle scuole secondarie. Lo scopo della gara è quello di diffondere tra i giovani delle scuole pre-universitarie un’idea corretta di quali siano i fondamenti dello studio dell’informatica come scienza: gli algoritmi, la rappresentazione dell’informazione, la logica.

Il Bebras dell’Informatica si svolge nella settimana dal 7 all’11 novembre 2022, in concomitanza con le analoghe edizioni nel resto del mondo. La gara dura 45 minuti e si svolge online presso i laboratori multimediali della scuola. Ogni classe è divisa in squadre e gareggia con il proprio nome di battaglia. Gli esiti del concorso saranno motivo di riflessione per i ragazzi, per una crescita nella competenza metacognitiva. Per i docenti la riflessione riguarderà la sperimentazione di forme innovative di insegnamento apprendimento. Referenti dell’iniziativa sono i docenti di tecnologia: Alessandro Dragone, Daniela Martinelli e Saverio Tarasco.”

