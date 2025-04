L’HandMade in Italy per lo sviluppo locale: progetto di design nel Sud Italia

Mercoledì 30 aprile 2025, alle ore 16:00, presso l’Open Space dell’APT in Piazza Vittorio Veneto a Matera, si presenterà il progetto PRIN/Bando 2022 “The Design System in the Southern Italy territories. Design and Craftsmanship of excellence for the Made in Italy development and the engagement of local knowledge (DeinSIte)”, finanziato nel 2023 dal MUR. Il progetto, condotto dall’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli (UNICAMPANIA) e dall’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi di Firenze (UNIFI), ha avuto il supporto di SYMBOLA Fondazione per le qualità italiane, dell’Associazione MUSEIMPRESA, della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee | Museo Madre e della Fondazione PLART.

Il PRIN di cui sopra – presentato a livello nazionale il 30 ottobre 2023 presso la Sede Ance Roma- ACER-Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia – è finalizzato allo sviluppo locale di cinque regioni del Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) attraverso la realizzazione di un macrosistema di cinque Sistemi Museali Regionali, fisici e virtuali, ciascuno dotato di un museo aziendale, da collocare in aree ad alto valore turistico, fungendo da connettore tra i musei e le aziende partecipanti. In altre parole, un museo del design contemporaneo, concepito come luogo d’eccezione dove presentare i nuovi prodotti Handmade in Italy [Gambardella, C. (2020). Handmade in Italy. Altralinea Edizioni]. La Campania è regione capofila avendo già elaborato a suo tempo, con l’impegno scientifico dell’Università Vanvitelli, sia il progetto del Sistema Museale Regionale del Design e delle Arti Applicate “OFFICIAMUSEUM” e sia quello del relativo Museo temporaneo d’Impresa, realizzato con fondi FAS a Pompei e regolarmente collaudato nel 2022.

Il macrosistema mira ad assegnare alle Università, alle Regioni, agli Enti Locali, alle associazioni di categoria e alle organizzazioni professionali, il ruolo di direzione sovraregionale per valorizzare le relazioni tra le comunità e i luoghi, contribuire alla rivitalizzazione imprenditoriale delle regioni meridionali, promuovere lo sviluppo locale all’interno del “Made in Italy”, anche grazie all’industria del turismo, favorire l’occupazione di giovani laureati.

Il convegno ha ottenuto i patrocini dei seguenti Enti: APT Basilicata; Regione Basilicata; Consiglio Regionale della Basilicata; Provincia di Potenza; Provincia di Matera; Università degli Studi della Basilicata; Dipartimento per l’Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale UniBas; ADI – Associazione per il Disegno Industriale Delegazione Puglia e Basilicata; Matera 2019; Basilicata Creativa; Fondazione Sassi; Fondazione Zètema Matera; Impresa Culturale Synchronos; CNA – Artigiani Imprenditori d’Italia; Confartigianato; CONFAPI; Confindustria Basilicata.

Introdurrà e coordinerà il convegno Mariadelaide Cuozzo, docente di Storia dell’Arte Contemporanea all’Università degli Studi della Basilicata – Dipartimento per l’Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale, che collabora al Progetto.

Porteranno i Saluti istituzionali: Margherita Sarli, Direttrice APT Basilicata; Francesco Mancini, Presidente della Provincia di Matera; Francesco Panarelli, Direttore del Dipartimento per l’Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale dell’UniBas; Antonella Guida, docente UniBas e coordinatrice del Dottorato di Ricerca “Cities and Landscapes”; Simona Spinella, Presidente Impresa Cultrale Synchronos e Curatrice progetti culturali Fondazione Zètema; Patrizia Minardi, Direttrice Fondazione Sassi.

Interverranno: Francesca Tosi, Professore Ordinario di Design, Principal Investigator del PRIN e coordinatore dell’Unità di Ricerca UNIFI, Claudio Gambardella, già Professore Ordinario di Disegno Industriale UNICAMPANIA, Consulente Scientifico UNIFI, Maria Dolores Morelli, Professore Associato di Disegno Industriale UNICAMPANIA e Responsabile della relativa Unità di Ricerca del PRIN, Francesca La Rocca, Componente dell’Unità di Ricerca UNICAMPANIA, Ferdinando Trapani, Componente dell’Unità di Ricerca UNICAMPANIA, Fiorella Rosaria Fiore, Consigliera ICOM Basilicata

– Calabria, Guido Santilio, Presidente ADI Puglia e Basilicata, Pasquale Toce, Presidente Istituto del Design Matera, Giusy Laurino, Archivista, Rita Orlando, Progettazione Culturale e Networking Fondazione Matera Basilicata 2019, Raffaele Vitulli, Presidente Basilicata Creativa, Saverio Calia, Presidente Sezione Legno arredo CONFAPI Matera, Luca Colacicco, Presidente Sezione Legno arredo CONFAPI Matera, Leo Montemurro, Presidente CNA Basilicata, Rosa Gentile, Presidente Confartigianato Basilicata.

Il convegno si concluderà con un dibattito in cui interverranno imprenditori della produzione di eccellenza della Basilicata nell’ambito del design, dell’arredo e dell’artigianato.