L’Europa arriva a Ginosa per incontrare cittadini, giovani e associazioni

Ginosa sarà la prima tappa del tour “Europe Direct on the road – Il tour che porta l’Europa in provincia”, l’iniziativa promossa dal Centro Europe Direct Taranto in collaborazione con la Provincia di Taranto e le amministrazioni locali, con l’obiettivo di avvicinare concretamente le istituzioni europee ai territori.

L’appuntamento è fissato per giovedì 26 marzo, alle ore 17.30, presso la Bibliofficina del Palazzo della Cultura, in Corso Vittorio Emanuele II.

La città si conferma ancora una volta luogo attivo di confronto, partecipazione e apertura verso le opportunità europee, soprattutto per i giovani, il mondo associativo e gli stakeholder locali.

L’incontro rappresenta un momento di dialogo diretto con il territorio, pensato per ascoltare bisogni, raccogliere proposte e favorire una maggiore conoscenza delle politiche e degli strumenti messi a disposizione dall’Unione Europea per lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle comunità.

Il tour segna anche l’avvio del nuovo ciclo di attività di Europe Direct Taranto, recentemente accreditato dalla Rappresentanza della Commissione europea fino al 2030, a conferma della qualità del lavoro svolto negli anni precedenti sul territorio provinciale.

Non solo un incontro informativo, ma l’inizio di un percorso che punta a rafforzare il legame tra Europa e comunità locali, creando occasioni concrete di orientamento, partecipazione e accesso alle opportunità europee.

Il progetto “Europe Direct on the road” mira infatti alla costruzione di vere e proprie “antenne territoriali”, presidi di ascolto e supporto capaci di accompagnare cittadini, enti e associazioni nell’individuazione e nell’utilizzo delle risorse europee e far conoscere ai giovani le opportunità di viaggio, formazione, volontariato e lavoro in Europa.

Dopo la tappa di Ginosa, il tour proseguirà nei comuni dell’area orientale della provincia, per concludersi a Taranto in prossimità del 9 maggio, in occasione della Festa dell’Europa.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: l’Europa non è lontana, passa anche da Ginosa.