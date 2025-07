Lettura e sociale….Pro Loco Basilicata premia il maestro Lacava

Ormai quel maestro ferrandinese dai capelli bianchi, che ha girato in lungo e in largo la Basilicata, percorrendo migliaia di chilometri con il suo bibliomotocarro per promuovere la lettura in diversi contesti sociali ( studenti delle scuole dell’obbligo, anziani, migranti e laddove i libri non arrivano) è l’ambasciatore del sapere narrato e delle buone pratiche per amare la lettura. Ha conseguito riconoscimenti dal Presidente della Repubblica e in diversi contesti. Ora arriva quello dell’Ente Pro Loco di Basilicata, con l’annuncio del presidente Rocco Franciosa, per la premiazione che si terrà a Melfi il 19 luglio 2025.



LA LETTERA DELL’ENTE PRO LOCO

Illustrissimo,

le scrivo a nome dell’ Ente Pro Loco Basilicata Aps e della Pro Loco Federico II Melfi (Pz),

per comunicarle che il Comitato regionale ha deliberato di conferirle il Premio PRO LOCO BASILICATA Italìa 2025

in occasione della Cerimonia che si terrà a Melfi (Pz) il prossimo 19 luglio 2025 alle ore 18,30

presso il Palazzo Vescovile della cittadina federiciana in Largo Duomo.

Desideriamo tributarle questo encomio pubblico per il suo profondo legame con la nostra amata terra

e per gli importanti successi conseguiti da Lei in questi anni di cui è orgogliosa l’intera Basilicata.

Dopo la cerimonia avremmo il piacere di averla quale gradito ospite ad un momento conviviale

In attesa di incontrarla, si inviano i più cordiali saluti.

Il Presidente, Rocco Franciosa