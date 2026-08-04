Letteratura e cinema insieme per celebrare Pasquale Festa Campanile: accordo tra Letti di Sera e Matera Film Festival

Un ponte tra le pagine dei libri e il grande schermo per riscoprire uno dei protagonisti più raffinati della cultura italiana del Novecento. Nasce con questo obiettivo il protocollo d’intesa sottoscritto da Letti di Sera – Notte Bianca del Libro e delle Idee e dal Matera Film Festival, che uniranno le forze per celebrare Pasquale Festa Campanile nel biennio 2026-2027, in occasione del quarantesimo anniversario della sua scomparsa e del centenario della nascita.

L’accordo, annunciato il 3 agosto a Potenza, punta a riportare al centro dell’attenzione una figura che ha saputo attraversare con straordinaria naturalezza letteratura e cinema, lasciando un’eredità artistica che continua ancora oggi a parlare al pubblico. Scrittore, sceneggiatore e regista, nato a Melfi nel 1927 e scomparso a Roma nel 1986, Festa Campanile è stato uno dei grandi interpreti della commedia all’italiana, ma anche un autore capace di raccontare con profondità e ironia la società italiana.

Il progetto prevede un articolato programma di iniziative che accompagnerà il pubblico lungo tutto il biennio celebrativo. Al centro ci saranno gli otto romanzi dello scrittore, le circa trenta sceneggiature, i quaranta film e le due opere teatrali che compongono un patrimonio artistico di straordinario valore. Un percorso pensato per mettere in dialogo cinema e letteratura, due linguaggi che nell’opera di Festa Campanile hanno sempre rappresentato le due anime di una stessa visione creativa.

Tra le sue opere letterarie spiccano La nonna Sabella, romanzo d’esordio che conquistò pubblico e critica diventando anche un fortunato film, Il ladrone, Conviene far bene l’amore, La ragazza di Trieste, Per amore, solo per amore, vincitore del Premio Campiello nel 1984, fino agli ultimi lavori La strega innamorata e Buon Natale, Buon Anno, testimonianza della sua inesauribile capacità narrativa.

Ma è soprattutto il suo contributo al cinema italiano ad aver segnato un’epoca. Festa Campanile collaborò con alcuni dei più grandi maestri della settima arte, firmando sceneggiature entrate nella storia. Con Dino Risi scrisse la celebre trilogia composta da Poveri ma belli, Belle ma povere e Poveri milionari, contribuendo a definire uno dei filoni più amati della commedia italiana.

Fondamentale fu anche il sodalizio con Mauro Bolognini, con il quale realizzò film come Gli innamorati, Giovani mariti – premiato con il Prix du Scénario al Festival di Cannes del 1958 – e La viaccia. Ancora più prestigiosa la collaborazione con Luchino Visconti, per il quale contribuì alla sceneggiatura di due autentici capolavori come Rocco e i suoi fratelli e Il Gattopardo.

Il suo talento si ritrova inoltre in opere di registi come Gianni Franciolini, Elio Petri, Nanni Loy, Franco Rossi e Marco Ferreri. Per Le quattro giornate di Napoli di Nanni Loy ottenne anche una candidatura all’Oscar nel 1964 per la migliore sceneggiatura, consacrandosi tra gli autori italiani più apprezzati anche a livello internazionale.

L’intesa tra Letti di Sera e Matera Film Festival rappresenta dunque molto più di una semplice collaborazione organizzativa. È un progetto culturale che vuole restituire il giusto rilievo a un autore capace di raccontare l’Italia attraverso parole e immagini, facendo dialogare due festival che condividono la stessa convinzione: la cultura cresce quando le arti si incontrano.

Nel biennio 2026-2027, la Basilicata renderà così omaggio a uno dei suoi figli più illustri, riaffermando il legame tra il territorio che gli ha dato i natali e un patrimonio artistico che continua a essere un punto di riferimento per la letteratura e il cinema italiano.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.