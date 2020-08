“Carissimo Amico,

ho letto con sorpresa la tua riflessione sugli investimenti per quelle che tu definisci opere faraoniche e sulla necessità di intervenire invece per assicurare l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico.

Per l’adeguamento strutturale e funzionale delle nostre scuole, abbiamo destinato e investito circa 16,5 milioni di euro per 14 interventi di riqualificazione.”

Inizia così il testo della lettera inviata dal Sindaco Raffaello de Ruggieri a Padre Basilio Gavazzeni sul programma di investimenti per l’edilizia scolastica in città e che così prosegue:

“Certamente ti è sfuggito il programma di opere pubbliche che il Comune ha messo in campo per l’edilizia scolastica, che non risulta umiliato nel confronto con la realizzazione del Parco intergenerazionale della Visitazione che ha funzione sociale.

Te lo elenco nel dettaglio accompagnato, me lo consentirai, da una citazione di San Francesco di Sales: “Bisogna avere un cuore capace di pazientare: i grandi disegni si realizzano solo con molta pazienza e con molto tempo”.

1. Manutenzione straordinaria e opere di completamento degli immobili comunali Plesso scolastico di via D’Alessio – Corpo A

Importo complessivo € 270.000,00

2. Manutenzione straordinaria e opere di completamento degli immobili comunali Plesso scolastico di via D’Alessio – Corpo B

Importo complessivo € 250.000,00

3. Lavori di ricostruzione della scuola di via Bramante

Importo complessivo € 5.160.000,00

4. Lavori di straordinaria manutenzione edificio scolastico “F.Nitti”

Importo complessivo € 500.000,00

5. Manutenzione straordinaria per adeguamento antincendio scuola elementare G.i Semeria.

Importo complessivo € 48.488,00

6. Lavori di ristrutturazione ed adeguamento per la messa in sicurezza della scuola materna di via Frangione – Opere Complementari

Importo Complessivo € 127.270,32

7. Lavori di adeguamento alle norme igienico sanitari ed in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, finalizzate all’adeguamento a norma degli impianti tecnologici esistenti, alla sicurezza antincendio. Plesso scolastico sito in via Guida – Rione Agna

Importo complessivo € 1.000.000,00

8. PON 2014-2020 Adeguamento sismico del corpo Aule, superamento barriere architettoniche e efficientamento energetico – scuola media Nicola Festa

Importo complessivo € 3.200.000,00

9. Ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione della scuola “F. Torraca”

Importo complessivo € 3.700.000,00

10. Intervento I.T.I. FESR 2014-2020 – Lavori di adeguamento ed efficientamento energetico della scuola media E. Fermi n.8 “Giustino Fortunato”

Importo complessivo € 830.000,00

11. Intervento I.T.I. FESR 2014-2020 – Lavori di efficientamento energetico Plesso scolastico Via Fermi n.10 “Scuola elementare Guerricchio”

Importo complessivo € 770.000,00

12. Lavori di completamento per la realizzazione palestra e riqualificazione della scuola elementare del Borgo La Martella

Importo complessivo € 602.784,30

13. Acquisto e allestimento container per ospitare aule scolastiche aggiuntive Scuola Bramante – Via Grieco – Rione San Pardo

Importo complessivo € 90.000

14. Interventi di rifunzionalizzazione degli spazi in edifici scolastici esistenti

Importo complessivo € 60.000″