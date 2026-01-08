Lettera aperta. Appello di mamma Olimpia : insieme per la verità

E’ un dolore che dura da quel 23 marzo 1988, che ha sottratto a due madri due ragazzi, noti come i ”fidanzatini di Policoro”, morti in circostanze che a distanza di anni destano ancora tanti interrogativi.Respinte finora le istanze presentate dalla famiglia di Luca di riaprire le indagini, in relazione alle opportunità aperte dai moderni mezzi di indagini e da quanto potrebbe essere trascurato nel corso degli anni. La signora Olimpia Fuina Orioli non si rassegna ad ottenere giustizia e a giungere alla verità. ” Non voglio arrivare da Luca -scrive- portando in cuore risentimenti d’alcun tipo. Vivo nella speranza di essere accolta dal suo radioso sorriso nel vedermi risorta da un dolore che mai avrebbe voluto darmi… Continuo a sperare che possa esistere, un giorno, un nostro impegno comune-conclude mamma Olimpia- per conoscere la verità, prima occultata e poi negata, anche dalle Istituzioni.Non contro qualcuno, ma per i nostri figli”.E un altro anno è passato



LA LETTERA APERTA

Olimpia Fuina Orioli, madre di Luca Orioli ( i fidanzatini di Policoro 23 marzo 1988), alla madre di Marisa Andreotta (ragazza di Luca e uccisa con lui)

Lettera aperta, da madre a madre

Alla signora Giannotti,

è passato un altro anno.

Un altro anno a scavare solchi profondi nel cuore, nell’anima, nella mente

Altre notti a cercare nel sonno un certo riposo per poter portare avanti nuovi giorni sperando, sognando, aspettando che si possano sciogliere certi nodi.

E io sono ancora ferma a quella notte senza tempo e senza pietà, che non ha mai smesso di abitarmi.

Credo sia giunto il momento di fermarsi e guardare con onestà all’insostenibile situazione che da trentotto anni si protrae, a danno della verità, della giustizia e delle nostre stesse vite, attraversate da un dolore che non conosce tregua.

Non voglio arrivare da Luca portando in cuore risentimenti d’alcun tipo. Vivo nella speranza di essere accolta dal suo radioso sorriso nel vedermi risorta da un dolore che mai avrebbe voluto darmi.

I risentimenti mi impedirebbero di abbracciarlo appena raggiunto, come era solito fare ogni volta che tornava da Milano.

Mi manca, con lui, l’aria che respiro, eppure per lui, con lui continuo con forza a sperare e a lottare in un giorno migliore. Credo valga ugualmente per lei.

Un dolore così grande non dovrebbe dividere due madri.

Eppure è ciò che accade da trentotto anni, inesorabilmente.

Comprendo le ragioni che ci separano: due strade diverse davanti alla perdita, quella dell’oblio e quella della memoria.

Io non giudico la sua scelta, ma non posso rinnegare la mia.

Non credo sia possibile seppellire un figlio cancellandone la memoria, ignorando – volontariamente o per necessità – un fatto di sangue, segnato da menzogne, ingiustizie e illegalità che hanno finito per trionfare su una verità occultata.

Sono disposta ad ascoltare le necessità di tali scelte, senza giudicare né condannare nessuno. Per questo c’è il tribunale di Dio dinanzi al quale saremo tutti, prima o poi.

Io non riesco a seppellire mio figlio senza sapere come e perché gli sia stata tolta la vita, senza che gli sia stato nemmeno restituito il diritto alla verità e alla giustizia.

Non potrei trovare pace seppellendolo nel mio cuore come se nulla fosse accaduto, portando con me infamie e silenzi che non mi appartengono e che è giusto superare per un bene più grande.

Chiedo scusa se continuo a lottare. Spero di essere compresa.

Ho sempre sperato, in cuor mio, che potessimo essere in due. Spero di non essere delusa questa volta visto che glielo sto chiedendo con tutte le mie residue forze, ma non per questo deboli.

Lei stessa in passato si è più volte battuta, insieme al suo perito di parte, e con documenti presentati in Procura, per contrastare il monossido. In realtà le ferite riscontrate sui corpi dei nostri figli restano clamorosamente inconciliabili con una morte accidentale da monossido.

E migliaia di persone hanno ascoltato la smentita pubblica dello stesso perito che aveva contribuito, con quella affermazione, a chiudere il caso.



Un cuore di madre non può cancellare un fatto così grave.

Il dolore grida, a volte con una forza che rende impossibile ignorarlo.

Io vivo questa condizione, forse più sconveniente, perché priva di appoggi potenti, pur restando sempre dentro i confini della legalità.

Abbiamo subìto da subito avversità, ingiustizie, illegalità.

Siamo stati chiamati quando già la scena era stata modificata, senza essere informati per tempo.

Siamo stati coinvolti in un intreccio che non conoscevamo e ci ha impedito di fare una scelta più decisa

Sono queste le ragioni del cuore che non possono tacere.

E mi dispiace di non riuscire a farle tacere.

Manomissioni, omissioni, perizie falsificate, ricostruzioni accidentali indimostrabili, autopsie scientificamente fragili: tutto questo mi impedisce di sottrarmi al mio dovere di madre, di cristiana, di persona pensante, di cittadina, di educatrice responsabile.

Non posso accettare che il male dilaghi, compromettendo non solo una verità privata, ma l’intero sistema.

Non voglio infangare nessuno. Credo si possa arrivare ad una apertura serena di quanto accaduto.

Non posso neppure, però, accettare di subire infamie e brutture giudiziarie di questa portata e non solo.

Continuo a sperare che possa esistere, un giorno, un nostro impegno comune per conoscere la verità, prima occultata e poi negata, anche dalle Istituzioni.

Non contro qualcuno, ma per i nostri figli.

La mia “ostinata” ricerca della verità, capace di cancellare ogni dubbio, non è altro che un desiderio di pace per il mio cuore e anche per il suo, ma soprattutto per dare pace a mio figlio, come credo lei voglia per sua figlia.

Che il nuovo anno possa vederci unite nella ricerca della verità.

Grazie. Buon anno.