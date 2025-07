Lettera a Tajani: la dottoressa Albanese venga sostenuta e tutelata dalle nostre istituzioni

Pubblichiamo a seguire la lettera che Fausto Bertinotti e Roberto Fico, già presidenti della Camera dei deputati, Claudio De Fiores presidente CRS, Emiliano Manfredonia presidente Acli ,Gianfranco Pagliarulo presidente ANPI, Luisa Morgantini già europarlamentare, vicepresidente del PE, Roberto Musacchio già europarlamentare, Pasqualina Napoletano già europarlamentare, hanno inviato “Al ministro degli esteri, on Antonio Tajani”. “Gentile ministro, Le scriviamo in merito alle sanzioni promulgate dal governo USA ed alla campagna di stampa organizzata dal governo di Israele contro la dottoressa Francesca Albanese in ragione della sua attività svolta nelle vesti di relatrice speciale dell’ONU per I territori palestinesi occupati. Si tratta di una cittadina italiana che svolge un ruolo importante per una istituzione fondamentale che tutela il diritto internazionale e perciò andrebbe lei stessa tutelata. Siamo rimasti estremamente colpiti come ex Presidenti della Camera che hanno sempre avuto a cuore la tutela della propria istituzione e dei propri componenti, come ex membri di una istituzione quale il Parlamento Europeo e come rappresentanti di associazioni che curano la memoria e l’attualità della democrazia da questa che ci appare come una duplice azione che colpisce non solo una persona, una cittadina del nostro Paese, ma la funzione che esercita. Questo esercizio svolto dalla dottoressa Albanese appare a noi, ma crediamo evidente nel suo stesso essere oggettivo, profondamente in sintonia con le funzioni attribuitele e con i valori e i compiti dell’organismo che le ha assegnate. Peraltro svolto in una situazione di estrema difficoltà e in un contesto che definiamo tragico. Può essere anche legittimo avanzare dubbi o critiche. Quello che ci appare inaccettabile è comminare sanzioni arbitrarie e che appaiono prive di legalità internazionale o organizzare campagne sulla persona. Qui ci sembra che si vada in direzione di una volontà di impedire una funzione colpendo una persona. Crediamo che in quanto cittadina italiana, funzionaria di una istituzione come l’ONU cui il nostro Paese partecipa, la dottoressa Albanese debba essere sostenuta e tutelata dalle nostre istituzioni. Nella fattispecie ci rivolgiamo a Lei in quanto ministro degli esteri e dunque autorità che dovrebbe rappresentare questa esigenza verso i governi di USA e Israele, rapportandosi all’ONU. Rimanendo in attesa di un cortese riscontro le inviamo i nostri saluti.”

