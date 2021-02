Quando abbiamo ricevuto l’ammiccante nota di zio Ludovico ” Accorretee…che mette casa” ce lo siamo immaginato in una abitazione multicolore, come la ” Cicocca” della Ferrero della pubblicità della Prima Repubblica, fatta di cartone, con le finestrelle delle favole e che si poteva avere raccogliendo i punti della brioss. O come quelle viste a Mirabilandia, costruite con Legolandia o ammirate nei cortili degli asili. Ma lo zio è grande e con qualche chilo in più (ci sta dopo un’annata da confinamento domiciliare) e lo spazio giusto, per accogliere chi ha mani e testa al gioco come lui, in un lamione – come si dice in dialetto materano- o in una moderna ludoteca. E così è stato.



Quel mattacchione, pronto ad allestire tavoli con tante scatole di giochi per giocare, riapre in una grande spazio con ingresso sia da VIA LA MARTELLA snc e sia da VIA ARAGONESI, presso la sede di FUORICLASSE. Naturalmente, almeno all’inizio, apertura ogni ì dalle 19 e tutti i fine settimana dalle 17:00 alle 21:00. E’ un luogo sicuro, libero da contagio da covid, o se vi piacciono gli anglicismi Covid free per divertirsi. E’ bene prenotare. I costi? Appena due euro all’ingresso. La tessera annuale è di 10 euro. E se a giocare sono le famiglie…Beh. Non ve lo diciamo. Scopritelo e divertitevi. Zio Ludovico vi aspetta, giocando con voi.



Zio Ludovico RIAPRE la propria sede dopo i blocchi generati dal covid, stavolta, piùù determinato di prima ed in tutta sicurezza, RIMETTE CASA con l’obiettivo di far incontrare attraverso il gioco persone di tutte le età. Questo per sottolineare che il gioco in generale, ed il gioco da tavolo in particolare, ha una forte connotazione di integrazione sociale e unisce e fa divertire persone di tutte le età. Inoltre, Il gioco ha una forte valenza educativa per i più giovani (e non solo) dimostrando che nella vita si può arrivare secondi e abituando al rispetto di regole condivise

Nel corso della storia, il gioco è stato, in primo luogo, un mezzo attraverso cui le civiltà hanno potuto esprimere e trasmettere modi di pensare, di essere e quello che emerge forte, in tutta la storia, è la capacità del gioco di essere in primo luogo un promotore di cambiamento, di crescita collettiva e individuale, andando a sviluppare quelle che sono le competenze del singolo e della collettività.

Luogo comune vuole, che il gioco da tavolo venga inteso come uno strumento da bambini o ragazzi, o magari da utilizzare solo nei periodi “natalizi” invece, è proprio giocando insieme e sempre, che sia l’adulto che il bambino ne assaporano appieno le potenzialità ricreative, didattiche, educative, socializzanti e infine anche divertenti del gioco. E non c’è cosa migliore d’imparare senza sapere che si sta imparando.

I giochi da tavolo disponibili nella nuova sede sono centinaia, per tutte le età, veloci da spiegare e capire, didatticamente utili, divertenti e di varia durata.

Il pubblico giocante, si meraviglierà nel constatare con quanta facilità il gioco da tavolo si sostituirà a quello elettronico, che sempre più connette dividendo. Imparerà a divertirsi anche arrivando secondi, rinforzando il valore del rispetto delle regole. Scoprirà così, quanto sia facile stare bene con gli altri, a prescindere dall’età, dal ceto sociale o dagli interessi.

ZIO LUDOVICO ODV, introduce il gioco da tavolo come strumento pluridisciplinare, e introduce il pubblico giocante ad un mondo nuovo, e che sempre più viene utilizzato come supporto alla didattica nelle scuole.

George Bernard Shaw affermava che l’uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. Zio Ludovico ha fatto suo questo mantra, e lo vive e mette in opera attraverso tutti suoi eventi.

Noi vi stiamo offrendo la ricetta per l’eterna giovinezza!|

La Ludoteca, con ingresso sia da VIA LA MARTELLA snc e sia da VIA ARAGONESI, presso la sede di FUORICLASSE, per ora aperta tutti i venerdì dalle 19 e tutti i fine settimana dalle 17:00 alle 21:00, e si propone anche come luogo COVID FREE, e propone serate a tema, laboratori di potenziamento, il tutto sempre nei limiti della normativa covid.

Ingresso solo per tesserati Costo tessera annuale di 10 € e 2€ ad ingresso. previste riduzioni ingressi di famiglia. PRENOTAZIONE VIVAMENTE CONSIGLIATA AL numero 3393812543