“L’Estate vola” è il cartellone estivo di Castellaneta e Castellaneta Marina

Sarà una lunga estate a Castellaneta e Castellaneta Marina.

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il DUC di Castellaneta e alcune associazioni di Castellaneta, sta piano piano svelando quello che si presenta come un ricco e ampio programma con il cartellone estivo “L’Estate vola”, già partito nel mese di giugno e che terminerà a settembre inoltrato.

La rassegna estiva che la città di Rodolfo Valentino offre ai suoi cittadini e turisti comprende oltre 50 eventi che animeranno Castellaneta e la sua Marina, con un ricco programma di iniziative culturali, musicali, sportive e gastronomiche; un programma che prevede anche sport, tanto divertimento, eventi e spettacoli per tutti, grandi e piccini.

Con luglio si entra nel pieno del programma con una serie di appuntamenti per un ricco calendario di eventi come il cinema in piazza, i concerti delle bande musicali di Castellaneta e Francavilla Fontana, la “Notte Ros” dedicata alle donne e “Borgo in Festa” una magica notte dedicata al Centro Storico.

Fra gli eventi ritornano alcuni ‘must’ estivi come la “Sagra da Far’nedd” nel centro storico e la “Sagra dell’Uva da Tavola” nella perfetta location della Gaudella, ma anche grandi novità come i “Water Games”, il “Festival Internazionale della Birra Artigianale”, l’incontro di boxe sotto il cielo stellato di Castellaneta Marina.

Verranno riproposti anche eventi che hanno già avuto un grande successo, e quindi tanto attesi, come il “Canyon Ballon Festival”, il raduno motociclistico di Harley-Davidson e il “Festival degli Sbandieratori”.

Tanta attesa e grande curiosità per il restyling che subirà la consueta vigilia di ferragosto con la “Festa Mediterranea”.

E tanti, tanti grandi artisti come i Meridio, Gianni Ciardo e, direttamente da The Voice, Mario Rosini accompagnato da The Joyful Chorus.

Insomma, il programma sembra contenere tutti gli ingredienti giusti per una grande estate a Castellaneta e Castellaneta Marina.

«Trentuno eventi in un mese, una media di uno al giorno – ha dichiarato il Sindaco Giambattista Di Pippa – Sport, musica, cultura, spettacolo, tante proposte per incontrare il gusto di più persone. Il Comune di Castellaneta, presenta il cartellone degli eventi estivi. Una serie di appuntamenti in cui la città si farà bella per turisti e residenti, grazie anche ai tanti riconoscimenti di cui si può fregiare: Bandiera Blu, Spiga Verde, Plasticfree, Ready, Borghi Autentici, Terra delle Gravine, Unicef e Città Cardioprotetta. Siamo certi che la città risponderà con entusiasmo».

Il programma del cartellone estivo “L’Estate vola” è distribuito gratuitamente presso gli infopoint di Castellaneta ed è disponibile online sul portale del Comune di Castellaneta www.castellaneta.gov.it e promosso sui canali social del Comune e degli Infopoint.

