L’estate sta finendo…e Altamura pensa al futuro, a un asilo

Servizi di prima infanzia: approvato progetto definitivo per nuovo asilo nido comunale.

Passo avanti per la realizzazione di un nuovo asilo nido comunale in località Chiancone Fornaci. L’opera sarà realizzata con fondi del Pnrr (missione 4 “Istruzione e ricerca”, componente 1, investimento 1.1) e con un finanziamento comunale.

Con delibera, la giunta comunale ha approvato il piano di fattibilità tecnico-economica e il progetto definitivo. I fondi inizialmente stanziati con il Pnrr, pari a 2.857.300 euro, non sono sufficienti per portare a termine l’opera pubblica. Pertanto il piano finanziario è stato integrato dalla giunta comunale con 285.783,30 euro del Foi (fondo per l’avvio di opere indifferibili) del Ministero delle finanze e con 1.556.383,70 euro (avanzo di amministrazione 2023), così da portare il totale a 4.700.000 euro.

La città di Altamura è carente nella copertura dei servizi di prima infanzia (fino ai 3 anni): ad oggi meno del 10 per cento, decisamente inferiore rispetto alla media nazionale del 25,5 per cento e all’obiettivo nazionale del 33%. Per questo l’amministrazione comunale intende investire su un piano di asili nido comunali. “La nostra città ha la necessità assoluta di garantire in modo adeguato i servizi di prima infanzia – ha detto il sindaco Vitantonio Petronella – perché solo così si possono creare le condizioni in tanti nuclei familiari di conciliare i tempi del lavoro e della cura dei propri figli, soprattutto nei quartieri residenziali dove è maggiore il numero di nuove famiglie. Per l’asilo nido in contrada Chiancone-Fornaci abbiamo integrato i fondi, altrimenti l’opera non sarebbe stata fattibile, e abbiamo approvato il progetto definitivo.

“Inoltre – dice ancora il primo cittadino – ricordo che abbiamo presentato al Ministero dell’istruzione un progetto di fattibilità per un altro asilo nido comunale nel quartiere Trentacapilli-Lama di Cervo, finanziato pure con il Pnrr”.

Restando in materia di edilizia scolastica, nell’ultima seduta di giunta è stata approvata anche un’altra delibera: è stato approvato il progetto definitivo del polo dell’infanzia (0-6 anni) di Trentacapilli-Lama di cervo, un’opera che è attesa da molti anni.

Altamura in Festival 2024: il bilancio dell’estate

Si è conclusa la rassegna estiva “Altamura in Festival 2024”, promossa dall’Amministrazione Comunale e affidata per l’organizzazione a Piesse Management.

Per tutta l’estate, in calendario ci sono stati sedici spettacoli, previsti dall’8 luglio con l’apertura affidata al comico Vincenzo Comunale, fino al concerto di Mario Rosini e la Filarmonìa Orchestra di San Michele Salentino del primo settembre.

Presenti anche artisti di levatura e rilevanza nazionale come la storica band de “I Nomadi”, Max Cavallari del duo comico dei “fichi d’India”, “I Panpers” conduttori insieme ad Elettra Lamborghini del programma Only Fun sul canale Nove, il comico Paolo Caiazzo (“Made in Sud”), Uccio De Santis, Gigi & Ross (Made in Italy, Rai2). Si è esibito anche il “Badrya Razem Quintet”, gli attori Tiziana Foschi e Antonio Pisu e il cabaret degli Scemifreddi. Inoltre, per gli amanti della musica c’è stato un tributo live a Cesare Cremonini, il concerto Superclassifica Sciò e l’esibizione di Maria Moramarco con la Piccola Orchestra Popolare della Murgia, oltre che spettacoli dedicati ai più piccoli con le esibizioni del gruppo “Enjoy Kids” e del mago Max Barile.

Nello stesso calendario il Comune di Altamura ha poi inserito altri tre spettacoli extra che hanno arricchito la proposta: la prima finale di Miss Italia Sorriso, il concerto della Coverband PoohLive e il live di 0883Band.

L’ingresso per tutti gli spettacoli è stato gratuito, senza prenotazione, sino ad esaurimento posti. È sempre stato garantito anche l’accesso alle persone disabili ed eventuali accompagnatori, con posti riservati. Si stima che il numero complessivo degli spettatori che hanno assistito alla Rassegna è andato oltre le 20,000 presenze.

L’obiettivo della proposta è stato quello di soddisfare un pubblico vario ed eterogeneo, dai più piccoli ai più grandi, pur di garantire musica e intrattenimento per i cittadini che hanno gradito e partecipato a questa iniziativa.



Nota del Sindaco di Altamura su sede decentrata del Consorzio di bonifica

Con una nota trasmessa al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e all’assessore regionale alle politiche agricole Donato Pentassuglia, il sindaco Vitantonio Petronella ha chiesto che la sede distaccata del Consorzio di bonifica Terre d’Apulia a Gravina in Puglia, in contrada Castello, non venga chiusa. Se ciò dovesse avvenire, i proprietari terrieri e gli agricoltori operanti sull’intero territorio dell’Alta Murgia perderebbero “un punto di riferimento e di confronto delle varie problematiche che i nostri operatori sono costretti a vivere costantemente, anche alla luce della crisi idrica”, ha sottolineato il sindaco Petronella. Pertanto si spera in “una rivalutazione delle decisioni assunte” così da “far permanere sul territorio di Gravina in Puglia la sede del Consorzio di bonifica Terre d’Apulia”.