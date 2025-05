Lesioni e rapina. Polizia arresta extracomunitario a Marconia

Regolare, ma gravato da ”pregiudizi” di Polizia, un cittadino extracomunitario di 20 anni, in regola con le norme di soggiorno, è stato arrestato a Marconia di Pisticci ( Matera) da agenti del locale commissariato. Nei suoi confronti sono contestati i reati di rapina e lesioni in danno di altro extracomunitario, trovato sanguinante. L’intervento del ”113” è seguito a segnalazioni di cittadini, allarmati da una lite in corso in piazza Elettra, che avevano evitato che l’accaduto avesse conseguenze più gravi.



Marconia di Pisticci, la Polizia di Stato di Matera arresta un ventenne per rapina e lesioni.

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato, nella serata di mercoledì 30 aprile, un cittadino extracomunitario, classe 2004, regolare sul territorio nazionale, gravato da pregiudizi di polizia, per i reati di rapina e lesioni, commessi ai danni di un altro straniero.

A seguito delle segnalazioni pervenute al 113, per una lite in atto nella centrale Piazza Elettra, a Marconia di Pisticci, la Sala Operativa inviava immediatamente sul posto personale del Commissariato di P.S. di Pisticci, impegnato nei servizi di controllo del territorio.

Nella piazza, gli operatori individuavano un cittadino extracomunitario, che presentava una vistosa fuoriuscita di sangue dal naso e dalla bocca, mentre veniva soccorso da personale del 118, che provvedeva poi a trasportarlo presso l’ospedale di Policoro.

Gli approfondimenti investigativi, svolti nell’immediatezza, consentivano di ricostruire la dinamica dei fatti e di rintracciare, nelle vicinanze, l’autore della violenta aggressione.

Gli investigatori del Commissariato di Pisticci appuravano che la vittima, poco prima, aveva tentato di opporsi alla sottrazione del telefono cellulare da parte di un altro cittadino straniero e, per questo motivo, era stata colpita violentemente al volto. Solo l’intervento di alcune persone, richiamate dalle urla, evitava che l’aggressione venisse portata a ulteriori più gravi conseguenze.

Il GIP del Tribunale di Matera, nel convalidare l’arresto, ha disposto l’applicazione della misura cautelare in carcere.