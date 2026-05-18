L’esercito terrorista israeliano ancora sequestra pacifici cittadini in acque internazionali. E i governi muti!

Navi da guerra contro barche a vela, militari armati fino ai denti contro cittadini disarmati…..ancora questa mattina è andata in scena l’immagine plastica di un potere ottuso come quello del governo israeliano che in acque internazionali -con il suo esercito- commette un atto di terrorismo sotto gli occhi del mondo. Che come al solito rimane immobile e muto, incapace di porre un argine a questa arroganza che si palesa senza limiti. E’ una vergogna per i governi di quei Paesi di cui le persone aggredite e sequestrate sono cittadini. Un colpo alla loro dignità e alla difesa della dignità della propria nazione. In un primo comunicato della Global Sumud Flotilla (52 imbarcazioni civili, con a bordo 461 volontari provenienti da 45 Paesi, che trasportano cibo, latte artificiale e aiuti medici destinati a una popolazione costretta a vivere sotto assedio) si legge che: “due delle otto barche che battono bandiera italiana e sono già stati presi alcuni dei 35 italiani che sono a bordo, almeno 7 o 8.” Nessuna condanna netta e chiara dal governo italiano. Nessun richiamo degli ambasciatori. nessuna reazione degna di questo nome. Solo le patetiche parole ossequiose del ministro degli Esteri. Prima con una nota della Farnesina in cui si afferma che ci sarebbero stati “anche oggi passi diplomatici con il Governo israeliano per chiedere rassicurazioni sulle condizioni di trattamento degli attivisti italiani che potrebbero essere fermati dalle Idf”: lo riferisce la Farnesina. Tajani ha chiesto all’Unità di Crisi, alle ambasciate d’Italia a Tel Aviv, Ankara e Nicosia di effettuare tutti i passi necessari per tutelare l’incolumità degli italiani e assisterli in caso di sbarco. L’ambasciatore d’Italia a Tel Aviv ha avuto un ulteriore contatto con le autorità israeliane questa mattina per garantire la sicurezza degli italiani.” Una nota in cui invece di diffidare dal compiere azioni come queste in acque internazionali, si da per scontato l’operato dell’esercito israeliano a cui si chiede solo di essere buoni con gli italiani sequestrati. E poi una dichiarazioni dello stesso “Abbiamo mandato un messaggio chiaro a Israele: devono fare in modo di rispettare le regole e il diritto internazionale. Anche qualora dovessero essere fermati cittadini italiani, devono essere sempre trattati nel massimo rispetto della dignità della persona.” Dichiarazioni degne di un film di Fantozzi con cui ci si rimette al buon cuore dei delinquenti. D’altronde cosa aspettarsi da colui che ha affermato che “il diritto internazionale vale fino ad un certo punto“? Il guaio è che occupano poltrone che meriterebbero ben altra postura.

I politici italiani di governo e il loro circo mediatico si chiedono “perchè la flotilla parte?”, invece di chiedersi: “perchè la flotilla non arriva ?” E spiegare cosa ci sarebbe di sbagliato nel rompere il blocco navale illegale imposto dall’entità sionista a Gaza. Ma dovrebbero ammettere che in questa vicenda c’è solo una cosa sbagliata: che debbano farlo dei civili e non le istituzioni, che uno Stato occupante sia messo a gestire il quantitativo di aiuti che arrivano alla popolazione che sta cercando di sterminare. E spiegare perchè si viene meno al dovere legale dei governi di proteggere questa missione umanitaria secondo il diritto internazionale. E’ per queste elementari verità che si cerca di occultare che la Flotilla si batte ed insieme a loro chi, anche oggi, sciopera e manifesta nelle piazze e nelle strade. QUI IL VIDEO DELL’ABBORDAGGIO:

A seguire le immagini in diretta dalle barche non ancora, al momento, intercettate e sequetrate: