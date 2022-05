Da che parte si sarebbe schierato Giuseppe Garibaldi nelle guerra in Ucraina contro l’invasore russo. Risposta scontata…visto che tra i ”Mille” c’era anche un combattente ucraino. A ricordarcelo la fervida ricerca di Antonio Serravezza pronto a incrociare con tanti corsi e ricorsi storici o eroi dimenticati ma sempre attuali. E cosi con Giuseppe Garibaldi, con le guerre in Ucraina e Crimea, che ricordano Odessa e Sebastopoli. Le vicende delle guerra di Crimea sono arcinote con una partecipazione di bersaglieri del Regno di Sardegna, era il 1853, in un alleanza composta da Impero ottomano, Francia, Gran Bretagna contro l’impero russo. A seguito di un contenzioso fra Russia e Francia sul controllo dei luoghi santi della cristianità nel territorio ottomano. Motivi di ordine economico, visto che affari e soldi sono il motore del mondo. E così anche oggi, tra potenze e superpotenze a confronto palese o sulle rive di calcolate attese come sta facendo l’impero della grande muraglia cinese.

LE RIFLESSIONI DEL GARIBALDINO SERRAVEZZA



Due giorni fa avevo parlato di Garibaldi ed ecco una nuova storia collegata con l’eroe dei due Mondi. Vi racconto una storia focalizzata sulla storia del garibaldino ucraino Lev Ill’ich Mechnikov, che combattè con gli italiani intervenuti nella Guerra di Crimea (1853), attualissima in questo momento. Un soldato coraggioso come lo ha descritto uno storico scrittore ucraino Varvartsev che ha voluto ricordare in un libro le gesta di questo garibaldino che combattè al fianco di Garibaldi per l’Unità d’Italia. Si legge che il garibaldino ucraino che partecipò alla spedizione dei famosi ‘Mille’ fu molto apprezzato dal Generale con la camicia rossa ed è,oggi, un passaggio obbligato per porci una domanda. Cosa avrebbe fatto l’eroe dei due Mondi nella crisi odierna in Ucraina, patria del garibaldino? Le trasposizioni sono sempre difficili perché ci troviamo in una situazione dove c’è chi attacca e chi si difende. Credo che Garibaldi sarebbe stato dalla parte degli oppressi di chi difende la sua libertà, sarebbe a fianco della resistenza di un popolo che difende il suo territorio. Forse non è detto che sarebbe sceso in guerra a spada tratta ma avrebbe appoggiato l’indipendenza di un popolo che da sempre vuole vivere in pace e ama fieramente la propria libertà e indipendenza. Comunque, ricordando la storia di Garibaldi, questi non avrebbe pensato due volte a schierarsi anche solo con il pensiero a favore di gente a cui si cerca di privare la libertà.

Comunque la storia si ripete perché la guerra all’epoca si giocò attorno al controllo di Sebastopoli, perno della flotta di Mosca e di enormi interessi commerciali tra l’Europa e Costantinopoli. Anche all’epoca la popolazione inerme assistette a battaglie feroci dove ci furono migliaia di vittime, soldati ma anche civili, mentre le grandi potenze si giocavano laggiù una partita detta e non detta per il controllo degli equilibri futuri che evidentemente oggi ne sappiamo le conseguenze.