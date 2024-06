L’eredità di Tonio Acito: un disegno e un progetto di città

Lo ricordiamo oggi, 16 giugno, ricorrenza del suo 67 ° compleanno, con il rammarico di una eredità rimasta nel cassetto delle buone pratiche, della voglia di ascoltare, ricevere suggerimenti, critiche, farsi prendere dal beneficio del dubbio e dall’interrogativo: ” …Ma è giusto quello che sto facendo per la città ? E la città, i materani, quelli impegnati e non, che ne pensano?” Mattia ” Tonio” Acito è stato questo a un anno e passa, era il 25 marzo del 2023, dalla improvvisa scomparsa , che ha lasciato un ricordo e un vuoto in tanti https://giornalemio.it/cronaca/ciao-tonio-architetto-della-matera-del-fare/. Un insegnamento, il suo, di stretta attualità , in presenza di tanti, troppi esempi, di progetti, opere pubbliche, che segnano il passo o,pur completati, restano senza un progetto di gestione. Eppure di acqua continua a passarne sotto i ponti tra i tanti “stiamo facendo, faremo…’’. Ma senza nemmeno la pausa per un caffè di riflessione o di un ‘tramezzino’’, come Tonio aveva chiamato gli incontri in Municipio intorno a mezzogiorno, per discutere di proposte e progetti per la città. E di quella esperienza rimasta nel ‘’limbo’’ delle buone intenzioni ci piace ricordare, tra i tanti, un progetto da realizzare nelle cave e presentato al 23° Forum scenari immobiliari di Santa Margherita Ligure ( Genova) nel 2015 https://giornalemio.it/cultura/matera-2019-dalle-stalle-alle-stelle/, che avrebbe portato Matera nel solco di quella progettazione innovativa e di funzioni e ritorni produttivi, come accade da tempo nei Paesi del golfo Persico. Un progetto visionario? Anche. Ma quando non si ha un disegno di città e si sente , come un disco rotto, la lamentela che Matera sta diventando meta di un turismo di passaggio,perché non riesce a proporre oltre che l’effetto cartolina dei selfies e dei tour di poche ore. E allora ritorniamo all’interrogativo dell’architetto ‘’condotto’’ Tonio Acito, che ha voglia di girare, vedere, ispirarsi, ma saldamente ancorato alle proprie radici. Rileggiamo quanto scritto nella sua testamento di buone pratiche, che è di sprone per rimboccarsi le maniche, superando la stagnante stagione della mediocrità o del protagonismo vuoto a perdere. L’iniziativa in programma mercoledì 19 giugno, alle 21.00, sulla Terrazza delle Monacelle. Sarà una serata per ‘’Tonio’’ una iniziativa per ricordare Mattia Antonio Acito, architetto condotto, che oggi 16 giugno avrebbe compiuto 67 anni.

“Non è un luogo casuale – riporta una comunicazione- quello scelto per l’evento: quest’anno si celebrano i 25 anni dalla realizzazione del recupero e ristrutturazione delle Monacelle progettato con orgoglio da Tonio in occasione del Giubileo del 2000.Saranno ripercorsi i tratti caratterizzanti dell’attività di Tonio attraverso immagini scelte dagli Archivi di Trm network e testimonianze di alcuni compagni di viaggio’’