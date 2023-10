L’eredità di Ferrosud…in attesa della Cometa

L’azienda materana di materiale rotabile, dopo anni di incertezze e con un futuro dai tanti punti interrogativi, è stata acquisita da una gruppo imprenditoriale – la Mer Mec di Monopoli- che ha le idee chiare su cosa e come fare per rilanciarla, puntando su innovazione e sulle sfide della transizione energetica. E questo è un dato positivo di garanzia per il territorio e per i 64 lavoratori che, gradualmente, potranno rientrare nel ciclo produttivo a cominciare da quel tratto ferroviario che collega lo stabilmento di Jesce alla rete di RFI a Casal Sabini (Gioia del Colle). Un passaggio necessario sul quale si è ripiegata l’azienda per garantire l’arrivo e la partenza delle commesse. Ma c’è un impegno nel verbale di ”consultazione e di accordo” siglato il 22 febbraio a Matera, presso la Regione Basilicata, tra dirigenti e funzionari del massimo ente territoriale, Ferrosud rappresentata dal commissario straordinario e assistita dall’Api, sindacati e Mer mec, del quale le maestranze chiedono lumi e che riguarda il rispetto di quell’accordo. Riguarda il punto 11 nel quale è riportato ”Il commissario straordinario conferma che, entro sei mesi dall’avvenuta cessione dei compendi aziendali e compatibilmente all’incasso del prezzo di vendita, provvederà al pagamento dei crediti maturati in prededuzione dai lavoratori”. Termini tecnici a parte l’attesa resta visto che siamo in autunno e una verifica sull’accordo va fatta, trattandosi a quando pare al fondo Cometa del trattamento di fine rapporto che spettano ai lavoratori. La somma , trattandosi di tfr, è stata accantonata e quindi va restituita a quanti l’attendono. Ma finora la Cometa e la sua coda non si è ancora vista. Non si attenderanno presepe e i Magi dell’Epifania? Se il regalo arriverà per quella data sarà il caso che qualcuno si prenda l’impegno della consegna ai lavoratori ex Ferrosud. E’ un’attesa come quella vista davanti al tribunale di Matera il 18 dicembre 2019 . Per chi vuole ripassare <a href="https://giornalemio.it/economia/per-ferrosud-non-si-vede-ancora-la-stella-cometi/"