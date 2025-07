Leonardo Digregorio ai campionati nazionali di scacchi

Si sono tenuti a Galatina dal 20 al 27 Luglio 2025 La semifinale dei Campionati Italiani assoluti e i Campionati Nazionali di Categoria. Mai come in questa occasione è stata nutrita la pattuglia dei giocatori dell’Accademia Scacchi N. Lapacciana che ha partecipato all’evento. Antonello Montanaro e Francesco Vespe hanno partecipato al torneo dei Candidati Maestri. Ambedue hanno sfoggiato un ottimo livello di gioco e si sono dimostrati ampiamente all’altezza degli standard di gioco della categoria piazzandosi in medio-alta classifica. Avrebbero potuto occupare posti ancora più alti se non avessero perso per strada partite e punti di fatto già vinti. In questo torneo abbiamo avuto con noi il giovane Fabio Giannini da Potenza ( noi siamo a livello regionale scacchisticamente una sola famiglia!) di prima nazionale ma che si è voluto coraggiosamente cimentare in quella superiore perché, a suo dire, c’erano vecchi giocatori sul viale del tramonto più facili da battere! Mai valutazione è stata più sbagliata! Vito Pellegrino, Michele Di Pede ed il giovane esuberante Giulio Vitulano hanno invece partecipato al campionato di seconda categoria nazionale. I primi due hanno pagato lo scotto di aver partecipato per la prima volta ad un torneo così importante ed impegnativo, mentre Giulio Vitulano, solo a tratti, ha messo in mostra il suo gioco brillante e combinativo. Deve guadagnare in continuità ed il futuro dello scacchismo materano sarà suo. Dulcis in fundo abbiamo invece avuto la grandiosa performance in terza categoria nazionale del giovanissimo Leonardo Digregorio. E’ arrivato al secondo posto del torneo con 7 punti su 9 sfoggiando un gioco solido dal punto di vista teorico e ricco di spunti combinativi. Avrebbe meritato ampiamente la prima piazza se una “impropria” gestione della sfera emotiva non gli avesse fatto brutti scherzi facendogli perdere qualche colpo inaspettato. Negli scacchi il controllo emotivo è spesso decisivo anche più della maestria nel gestire i pezzi sulla scacchiera! Con il secondo posto ha anche conseguito la categoria di seconda nazionale. Il futuro dello scacchismo materano è ormai nelle sue mani, come in quelle di Giulio Vitulano, Adrian Bilous, Ettore Di Marzio, Pietro Plasmati e Francesco Milillo. Insomma una spedizione che ha ottenuto risultati chiaro-scuri ma che merita di essere ripetuta! L’Accademia Scacchi N. Lapacciana è più che mai viva è sta ottenendo importanti risultati

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.