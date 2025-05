Lenzuoli bianchi in piazza a Matera per la Palestina

Quel massacro nella striscia di Gaza va fermato, dopo 50.000? morti e tra questi un terzo di bambini, nonostante l’indifferenza, il silenzio o il ‘’balbettio’’imbarazzante – e lo abbiamo sentito e visto nel nostro Parlamento- di tentare di salvare capra e cavoli con la ripresa degli aiuti umanitari. Servono anche quelli, ma Italia ed Unione Europea hanno fatto ben poco per condannare una ‘scientifica’’ scia di sangue a senso unico più volta denunciata da Papa Francesco e da quanti credono e chiedono il rispetto dei diritti dei Popoli a esistere. Sabato 24 Matera, in piazza Vittorio Veneto, ci sarà un flash mob pro Palestina. Un invito a esserci contro ogni ipocrisia, silenzi, opportunismi, portando in piazza tanti lenzuoli bianchi, come quelli che hanno avvolto per l’ultima volta tanti bambini vittime di una repressione che va denunciata e non dimenticata per le tante responsabilità e i silenzi che l’hanno favorita. Anche quando, chissà, tutto questo sarà finito.