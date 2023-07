L’ente parco della Murgia materana completa il progetto “Parco per Tutti”

L’ente parco della Murgia materana, grazie a un finanziamento di 40.000 euro del Dipartimento regionale Agricoltura della Regione Basilicata, potrà completare l’allestimento e l’offerta espositiva del Centro visita Parco dei Monaci che raccoglie esempi e testimonianza della biodiversità dell’habitat rupestre. Lo ha reso il presidente del Parco, Michele Lamacchia. Il progetto riguarda in partcolare la Flora, che riguarda 923 specie catalogate sui 7500 ettari di territorio protetto, pari al 35 per cento della flora regionale. I visitatori e,in particolare, persone disabili potranno fuire anche della tecnologia innovativa virtuale e aumentata.” Con questo investimento -ha detto il Presidente Michele Lamacchia, si completa il Progetto il “PARCO PER TUTTI” – un percorso naturalistico didattico museale allestito presso il Centro visite di Parco dei Monaci che vede la realizzazione di due diorami che rappresentano la parte fluviale e la parte rocciosa della gravina con la presenza di animali, postazioni informatiche multimediali, postazione laboratoriali con microscopio 32x collegata con grande schermo, cassette entomologiche con gli insetti del Parco, una mappa visivo tattile con il ‘Braile’ per non vedenti e un grande plastico tridimensionale dell’intero Parco dove sono stati individuati venti punti di eccellenza raccontati attraverso un video in lingua italiana, inglese e in lingua Lis per sordi” .L’ente Parco,Inoltre, per i portatori di handicap motori ha ristrutturato il casello ferroviario 84 di Parco dei Monaci, che diventerà caffetteria e foresteria a servizio degli escursionisti e punto di partenza del sentiero 410. Sentiero che dotato di un adeguato fondo potrà permettere l’impiego delle carrozzelle per disabili.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.