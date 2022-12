L’elisir d’amore, il 7 dicembre al cineteatro Guerrieri

I giovani solisti dell’opera studio 2.0 e il Coro Lirico, saranno i protagonisti di “L’elisir d’amore – Udite, udite o rustici!” il 7 dicembre alle 21 al teatro Guerrieri , nell’ambito del cartellone di Basilicata Opere in atto de La Camerata delle Arti.

Il lavoro originale con revisione della partitura orchestrale, sempre rispettosa di quanto scritto da Donizetti con l’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata, vede la firma alla regia di un artista affermato, Gianpiero Francese, con una messa in scena innovativa e spettacolare. La voce narrante sarà quella dell’attore bernardese Dino Paradiso e in scena con lui ci saranno Nicola Malagnini e Maria Grazia Carenza, Carlo Provenzano Matteo Pietrapiana e Adriana Sansonne e il Coro Lirico Opera Festival diretti dal M° Francesco Zingariello

“Ancora una volta puntiamo sulla creatività delle grandi firme dell’opera – spiega il direttore artistico Francesco Zingariello – che, pur nel rispetto delle opere originali e dei compositori, offrono al pubblico chiavi di lettura nuove ma non per questo meno suggestive, come accadrà nel caso de L’Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti.

Biglietti: 15 euro

Ridotto (studenti fino a 25 anni): 8 euro

Prevendita: Cartoleria Montemurro – via delle Beccherie 69 Matera 0835.46517

Teatro Comunale Guerrieri: piazza Vittorio Veneto Matera 0835.333411