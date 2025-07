LEGANET ALI – LEGA AUTONOMIE LOCALI, A MATERA

Le sfide che attendono i Comuni nei prossimi anni richiedono strumenti innovativi, nuove competenze e una rete di supporto efficiente e qualificata. In quest’ottica, lunedì 28 luglio alle ore 10:30, presso il Palazzo della Provincia di Matera, si terrà l’evento pubblico “Con Leganet – Soluzioni e opportunità per i Comuni”, promosso da Leganet, in collaborazione con ALI – Autonomie Locali Italiane Basilicata e la Rete dei Comuni Sostenibili.

L’iniziativa si configura come un momento di dialogo operativo e concreto dedicato agli

amministratori locali, ai tecnici comunali, ai dirigenti e a tutti gli attori interessati a migliorare la qualità e l’efficacia dell’azione amministrativa nei territori. L’obiettivo è presentare soluzioni

digitali, gestionali e organizzative in grado di semplificare i processi, rendere più trasparenti i

servizi e valorizzare le risorse locali. Dopo i saluti istituzionali di Antonio Nicoletti, Sindaco di

Matera del Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini e del Presidente di ALI Basilicata, Rocco Guarino i lavori proseguiranno con l’intervento di Alessandro Broccatelli, Presidente di Leganet, interverrà sul tema: “Innovazione e supporto per i Comuni della Basilicata:

le soluzioni Leganet”, illustrando progetti e servizi concreti già attivi sul territorio per supportare

gli Enti locali nella transizione digitale e nell’efficienza organizzativa. A portare la voce delle

amministrazioni saranno invece Viviana Cervellino, Sindaca di Genzano di Lucania e Maria Teresa Sileo, Vicesindaca Grassano. Entrambe condivideranno esperienze e buone pratiche a livello locale, evidenziando come strumenti adeguati e una rete di collaborazione attiva possano fare la differenza per la crescita dei territori. Salvatore Adduce, Direttore di ALI Basilicata, inquadrerà il ruolo dell’associazione nella promozione delle autonomie locali e nella costruzione di percorsi di innovazione amministrativa condivisa e infine ci saranno le conclusioni di Valerio Lucciarini De Vincenzi, Presidente della Rete dei Comuni Sostenibili. L’incontro si inserisce in un più ampio

percorso di sostegno e accompagnamento agli Enti locali promosso da Leganet, ALI e la Rete dei

Comuni Sostenibili, volto a rafforzare la capacità amministrativa dei Comuni, migliorare i servizi ai

cittadini e incentivare una visione territoriale moderna, sostenibile e digitale. La partecipazione è

libera e aperta al pubblico.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.