Legalità,web e stili di vita. Carabinieri tra gli studenti di Nova Siri e Scanzano

Parlarne con continuità, citando l’esperienza quotidiana di fatti di cronaca che si susseguono, può aiutare e non poco i giovani a evitare di fare errori nella vita, cominciando con il rispettare i compagni di scuola, evitando le sopraffazioni del cyberbullismo e a rispettare quelle regole di legalità, che restano il fondamento della nostra democrazia. A ricordarlo l’Arma dei Carabinieri che, periodicamente, riesce a trovare tempo e modo per incontrare gli studenti. Come è accaduto con gli uomini della Compagnia di Policoro,guidata dal capitano Roberto Rampino, che hanno interloquito con gli studenti degli istituti comprensivi statali ‘’ Luigi Settembrini’’ di Nova Siri e ‘’Fabrizio De Andrè’’ di Scanzano jonico. Due nomi, di epoche passate ed esperienze diverse, che hanno lasciato una traccia indelebile per valori, impegno e testimonianza nella vita del Paese.E l’Arma continua a farlo, sul campo, anche a scuola da sempre.



IL RUOLO DELL’ARMA DEI CARABINIERI NELLA SOCIETÀ, E L’IMPEGNO NELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ.

I CARABINIERI INCONTRANO GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI “SETTEMBRINI” DI NOVA SIRI E “DE ANDRÉ” DI SCANZANO JONICO.

Presso gli Istituti Comprensivi Statali “Settembrini” di Nova Siri e “De André” di Scanzano Jonico, i Carabinieri hanno incontrato gli alunni delle terze classi, che hanno partecipato con entusiasmo e tanta curiosità. Da sempre l’Arma promuove questo contributo culturale, con incontri periodici volti a coinvolgere attivamente gli studenti, instaurando un concreto confronto e stimolando la curiosità, con l’obiettivo di promuovere il senso civico e accrescere la fiducia verso le Istituzioni. Nel corso degli incontri, il Capitano Roberto Rampino, Comandante della Compagnia Carabinieri di Policoro, ed il Brigadiere Giovanni Ciccarese, Comandante in S.V. della Stazione Carabinieri di Montalbano Jonico, hanno trattato con i 120 giovani studenti gli argomenti incentrati sulla legalità, con particolare riferimento al fenomeno del “Bullismo” e del “Cyberbullismo” e alle conseguenze anche penali di tali condotte, all’uso consapevole dei Social, andando ad evidenziare l’importanza del rispetto delle regole e la necessità che ogni cittadino segnali alle forze di polizia, anche attraverso l’utenza d’emergenza “112”, eventuali situazioni di illegalità. Sono seguiti gli interventi sul tema della Prof.ssa Giovanna Tarantino e del Prof. Pino Suriano.