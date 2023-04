Legalità e stili di vita. Polizia nelle scuole di Matera e Ferrandina

Sono diventati una buona abitudine, oltre che una buon pratica, gli incontri che la Polizia di Stato tiene periodicamente nelle scuole della provincia di Matera per educare alla legalità,a corretti stili di vita e a stare in guardia da problemi di forte impatto sociale (purtroppo) come il bullismo in classe, per strada e sul web. Le esperienze tenute nelle medie superiori di Matera e Ferrandina hanno ‘’arricchito’’ reciprocamente, per il confronto che c’è stato, giovani, uomini della Polizia e docenti. Ora tocca ad altri. Informare, imparare è prevenire…

QUESTURA DI MATERA

UFFICIO STAMPA

La Polizia di Stato di Matera incontra gli studenti di Matera e di Ferrandina

Oggi sono stati circa 200 gli studenti degli istituti scolastici della provincia che hanno partecipato agli incontri sull’educazione alla legalità.

L’iniziativa ha l’obiettivo di accrescere la vicinanza delle Istituzioni ai giovani cittadini, per promuovere la cultura della legalità tra le nuove generazioni.

I ragazzi dell’Istituto Comprensivo D’Onofrio di Ferrandina e dell’Istituto Tecnico Loperfido-Olivetti di Matera hanno dialogato con i Funzionari della Questura di Matera sull’importanza del rispetto delle regole, sul contrasto ai fenomeni di illegalità e sui pericoli connessi all’utilizzo poco consapevole della rete internet.

Gli incontri hanno riscosso il vivo interesse degli studenti, i quali hanno raccontato alcune loro esperienze, rivolgendo anche numerose domande.

Gli appuntamenti odierni rappresentano solo alcune delle iniziative di educazione alla legalità che la Polizia di Stato di Matera porta avanti, nell’ambito dei progetti promossi dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza e dalla Prefettura di Matera.