Legalità e mare: il 25 luglio l’inaugurazione della Barca della Legalità,

Le Sezioni della Lega Navale Italiana Matera Magna Grecia e Taranto annunciano con orgoglio l’inaugurazione della Barca della Legalità, simbolicamente affidata dalla Presidenza della Repubblica alla Sezione Magna Grecia come segno tangibile dell’impegno delle istituzioni e della società civile nella diffusione della cultura della legalità, della memoria e della cittadinanza attiva.

L’evento si terrà venerdì 25 luglio alle ore 17.30, presso il Porto degli Argonauti a Marina di Pisticci.

In questa occasione la Barca della Legalità sarà ufficialmente dedicata alla memoria del Carabiniere Emanuele Basile, ucciso dalla mafia il 4 maggio 1980 a Monreale, mentre teneva in braccio la figlioletta. Una scelta simbolica e carica di significato: ricordare un servitore dello Stato, caduto per difendere la giustizia e i valori democratici, è un monito e un esempio per le nuove generazioni, affinché nessun sacrificio venga dimenticato.

La Barca della Legalità, nata da un bene confiscato alla criminalità organizzata, diventa così strumento di riscatto civile e sociale, trasformando ciò che un tempo era simbolo di sopraffazione in un’occasione di educazione e di impegno per la comunità. Il progetto prevede attività itineranti lungo le coste lucane e pugliesi, rivolte soprattutto a studenti e giovani, per sensibilizzarli sui temi della legalità, della memoria, dell’ambiente e della cittadinanza attiva.

All’inaugurazione prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni civili e militari, delle autorità regionali, del mondo dell’associazionismo e della scuola, testimoniando la forza della collaborazione tra Stato e cittadini.

Le Sezioni della Lega Navale Italiana di Matera Magna Grecia e di Taranto invitano la cittadinanza a partecipare a questo importante momento di condivisione e riflessione, affinché il mare diventi sempre più spazio di libertà, giustizia e impegno collettivo.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.