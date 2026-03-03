L’edicola Mazzone va salvata! Appello Museo del Comunismo e della Resistenza

Sono rimasti davvero poche a Matera, nel solco di una desertificazione che attraversa il Belpaese, le edicole di giornali e riviste, spesso luogo d’incontro e confronto su notizie di stretta attualità. E i disagi creati, ormai da alcune settimane, con il cantiere dei lavori di piazza Matteotti (nell’ambito del progetto di piazza intergenerazionale) ne ha di fatto ridotto volumi di affari e arrivi di cittadini e turisti. I presidi di informazione e cultura vanno salvaguardati. E su questo tema il il direttore, Francesco Calculli e lo staff

del museo del Comunismo e della Resistenza di Matera lanciano un appello ed esprimono solidarietà a Giuseppe Mazzone e alla sua edicola. Una stima reciproca, per quanto fatto insieme finora per promuovere le attività del Museo e il diritto dei cittadini a tutela i presidi di informazione e cultura. Come una edicola. La democrazia, la partecipazione, si difendono anche così.



SOLIDARIETÀ A GIUSEPPE MAZZONE E ALLA SUA STORICA EDICOLA! Il Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera vuole esprimere la sua solidarietà a Giuseppe Mazzone, titolare della storica edicola di piazza Matteotti , che rischia di chiudere a causa dei cantieri senza fine e delle barriere che impediscono l’accesso ai clienti. L’edicola di Giuseppe è un importante presidio di informazione e servizio per la nostra comunità, e per il nostro museo in particolare , che ha sempre trovato in essa un punto di riferimento per la vendita dei nostri libri e la promozione delle nostre iniziative culturali . Giuseppe è un amico e un alleato prezioso, e non possiamo restare indifferenti di fronte alla sua lotta per la sopravvivenza della sua attività. E, come si vede chiaramente nella foto, dalla locandina del nostro ciclo di lezioni di storia appesa proprio davanti all’ingresso dell’edicola, la cultura e l’informazione sono valori fondamentali per la nostra città. Uniamoci a Giuseppe Mazzone nella sua battaglia per salvare l’edicola!

( Il Direttore e lo Staff del Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera)

