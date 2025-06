Lectio Magistralis della prof.ssa Patrizia Del Puente al Circolo Radici Aps di Matera

Nel pomeriggio di sabato 21 giugno 2025, la professoressa Patrizia Del Puente, ha tenuto, presso la sede del Circolo Radici di Matera, una Lectio Magistralis dal titolo “Alle radici dei dialetti lucani”.

Patrizia Del Puente è docente di Glottologia e Linguistica generale presso l’Università degli studi della Basilicata. Ha creato il progetto A.L.Ba. (acronimo di Atlante Linguistico della Basilicata), con la pubblicazione dei primi 5 volumi e di cui è direttrice, così come, da una sua intuizione, è nato il C.I.D. (Centro Internazionale di Dialettologia) che studia e valorizza il patrimonio dei dialetti lucani e l’A.D.L. (Alfabeto dei Dialetti Lucani).

La professoressa Del Puente ha condotto sapientemente per mano la sala gremita del Circolo in un viaggio alla scoperta del misterioso universo dei dialetti, di come essi si siano incrociati con altre lingue e culture, rafforzandosi o indebolendosi.

Il pubblico presente ha scoperto il fascino e la complessità dei dialetti lucani, da quelli con influenze gallo-italiche, rom, arbërechë, sino a quelli con echi marchigiani, siciliani e sardi.

L’empatica professoressa Del Puente ha completamente conquistato l’uditorio parlando dell’unicità del dialetto materano, che presenta peculiarità linguistiche non riscontrabili in nessun altro dei paesi lucani. Con il coinvolgimento dei presenti, ha portato esempi di pratica quotidiana che hanno contribuito alla eliminazione di dubbi ed errori nella pronuncia e nella scrittura del dialetto materano.

La passione e la professionalità per gli studi di dialettologia, ha portato la professoressa Del Puente a istituire corsi di “alfabetizzazione dialettale” sia per adulti che per le scuole primarie e secondarie di primo grado che ne facciano richiesta.

Si è vissuto un pomeriggio bellissimo, nell’ambientazione affascinante del Circolo Radici situato nella piazza Vittorio Veneto, cuore di Matera.

Il Circolo Radici, per tramite del suo presidente Nicola D’Imperio, ringraziando la professoressa Del Puente le ha dato l’arrivederci in autunno, per altri incontri già programmati che restituiranno dignità al patrimonio linguistico locale, spesso calpestato o ignorato da chi dovrebbe, invece, sostenerlo ed esaltarne i valori.

