Ci si può riconoscere in un foulard o in una maxipochette? Assolutamente si perché gli accessori che completano il nostro outfit non sono mai casuali ma rivelano sempre noi stessi attraverso i colori, i tessuti e le fantasie che scegliamo; sono il nostro luogo ideale.

Così come le borse di Le4uadre by Damiana Spoto create con ricercati tessuti che raccontano emozioni, stati d’animo, rievocano profumi e pensieri onirici. Damiana crea piccoli grandi sogni chiamate BORSE con cui ogni donna, a tracolla o in mano, personalizza le sue giornate.

La borsa diventa, con Le4uadre un racconto illustrato di un passato che porta alle origini, essenza di un territorio.

#Essenza, è questo l’hashtag giusto per accompagnare la descrizione delle creazioni di Damiana Spoto che coniuga i valori e i colori della Sicilia, sua terra d’origine, del sole, del mare, del profumo di agrumi, in una contaminazione naturale con i boschi lucani, sua terra di adozione da qualche anno “per colpa” dell’amore.

Borse di altissima qualità, in cui arte e artigianato si incontrano come nelle antiche botteghe in cui la testa creava e le mani realizzavano pezzi unici.

E’ facile essere rapiti delle creazioni della giovane designer che vede il mondo con colori fantastici e lo ricrea con materiali innovativi, così com’è successo a me durante l’evento organizzato a Matera dall’Azienda di promozione Turistica di Basilicata, Fucina Madre e allestito in una splendida location quale quella della Fondazione Sassi.

In quella occasione ho avuto la possibilità di parlare con lei, sentire le sue storie, cogliere il suo entusiasmo, guardare i suoi occhi fieri e pieni di curiosità nella descrizione de La timidezza degli alberi, l’ultima linea ispirata alla natura, nata durante il periodo del lockdown. Un mondo magico da indossare con un abbigliamento urban style che trasporta nell’anima frame di azzurri laghi, di verdi boschi, di terra fertile e gocce di rugiada.

Un capo rigorosamente Made in Basilicata, come recitano le etichette di tutti i pezzi di Le4uadre, da indossare con orgoglio, icona di determinazione e riscatto….come il sorriso di Damiana.