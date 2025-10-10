Le voci delle donne di Palestina in un convegno a Matera

“Sette vittime su dieci a Gaza, sono donne. Decine di migliaia di donne ferite. Le donne e i bambini uccisi a Gaza sono superiori a tutti quelli dei conflitti degli ultimi vent’anni. 63 donne sono state uccise in media ogni giorno sempre nella striscia di Gaza, 37 di esse erano madri. Con conseguenti bambini rimasti orfani. Secondo un rapporto ONU, Israele avrebbe fatto ricorso in modo sistematico nei territori occupati della violenza sessuale e riproduttiva (ovvero, quest’ultima, operata con attacchi selettivi ad ospedali con reparti ostetrici e neonatali).” E’ con questo tragico scenario tratteggiato da Domenico Bennardi, vice presidente dell’associazione “Voci di speranza“, che ha avuto inizio il convegno “Donne di Palestina. Storie di coraggio e resistenza” organizzato dal medesimo sodalizio questa sera nel salone della Camera di Commercio di Matera. Una sala gremita, attenta e commossa, ha seguito gli interventi di Mohammad Afaneh, Presidente della Comunità Palestinese di Puglia e Basilicata, Amal Khayal, responsabile CISS ONG per la Striscia di Gaza, nata e vissuta a Gaza, Giusi Agatiello, attivista per i diritti umani per Gaza; e Angela Maria Bitonti, avvocato e Presidente ADU Diritti Umani. Mohammad Afaneh ha parlato del ruolo centrale delle donne nella cultura palestinese, quale punto di riferimento forte per la tenuta identitaria, con margini di libertà molto più ampi rispetto a quelli del contesto mediorientale circostante. Hanno avuto un ruolo sempre determinante nella resistenza e nel tramandare la memoria storica. Amal Khayal, ha raccontato -commossa- di lei, sposata con Iacopo, italiano, che avevano finito di sistemare la loro casa a Gaza una settimana prima di quel tragico 7 ottobre e che poi era riuscita a fuggire dopo sei mesi. Mentre i suoi familiari per farlo hanno dovuto sottostare al business di guerra in essere, pagando 25 mila dollari a operatori egiziani. E poi il pensiero ai 20 mila bambine e bambine uccise, alle nove mila madri trucidate senza un motivo, agli oltre 39 mila bambini orfani di uno o di ambedue i genitori. E invitato a pensare come fanno a dormire a come saranno le loro vite. Raccontando del suo senso di colpa che prova per essere sopravvissuta al genocidio. E poi della storia che si ripete. Come sua nonna che nel 1948 è dovuta scappare dalla sua casa in Gerusalemme per salvare la propria vita a fronte delle milizie israeliane che già da subito non rispettavano gli accordi di Oslo, così come lei oggi dalla sua a Gaza per non morire. Ha anche lamentato la narrazione fatta in questi decenni in occidente dei popoli arabi e dei palestinesi così negativa e in contrapposizione al modello positivo israeliano. Così come sulla stampa occidentale non si parla dei tanti stupri documentati operati dagli israeliani mentre in occasione del 7 ottobre si è tornato a parlare di episodi simili ma già smentiti dagli stessi israeliani. Ha concluso facendo rilevare che: questo è solo un cessate il fuoco, non siamo vicini per niente ad un processo di pace. E noi non vogliamo solo la pace ma anche la giustizia. Chi ha ordinato di ammazzare tanti innocenti non deve rimanere impunito. Per cui bisogna continuare a scendere in piazza perché siamo in presenza di una pace finta.

Giusi Agatiello, che in questi anni ha mantenuto i contati quasi quotidiani con ragazze e ragazzi di Gaza alle cui famiglie sono stati forniti degli aiuti ha portato alcune delle loro voci. Angela Maria Bitonti, ha poi spiegato come sia provato e indubbio che si sia di fronte ad un genocidio e elencato tutte le norme internazionali che sono state ignorate dai vari governi che hanno assistito senza operare le azioni da loro dovute. E per quanto riguarda la tutela dei diritti delle donne violate, per esse valgono tutte le norme internazionali pur non essendo lo Stato di Palestina membro dell'ONU ma con lo status osservatore che ha ratificato tutti i trattati. Ma è ovvio che il diritto internazionale ha validità se c'è la volontà degli stati di farlo valere.