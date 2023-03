Le vertigini di Hitchcock – Evento di Ars Nova

Venerdì 24 marzo 2023 alle ore 17,30 a Matera presso la Sede del Centro Levi in Palazzo Lanfranchi per il ciclo “Incontro con l’Autore” si terrà la presentazione del libro di Eugenio Tassitano, Le vertigini di Hitchcock- Il sodalizio tra Alfred Hitchcock e Bernard Herrmann. Analisi audiovisiva di due capolavori: Vertigo e Psycho (ed. IGS Applied Music Series, 2021)

All’evento, organizzato dall’Ars Nova Matera in collaborazione con il Centro Carlo Levi, interverranno: l’autore Eugenio Tassitano, Sandro Di Stefano -docente di ‘Musica applicata alle immagini’ al Conservatorio di Matera- e Maria Antonietta Cancellaro -presidente dell’Ars Nova.

Alfred Hitchcock e Bernard Herrmann sono da sempre un punto di riferimento per chi voglia avvicinarsi al cinema e alla musica per film. Il loro storico sodalizio ha dato vita ad alcuni tra i massimi capolavori della settima arte, ma in Italia non esisteva un libro sulla loro collaborazione. Questo saggio colma una grave lacuna e si avvale di un approccio sia tecnico che divulgativo. L’autore ci accompagna attraverso un excursus storico fino ad una appassionante analisi filmico-musicale di due capolavori come Vertigo e Psycho.

Eugenio Tassitano è nato a Reggio Calabria e vive a Roma. Diplomato in Musica Applicata al Conservatorio di Matera, è attivo da molti anni come compositore e autore per il teatro e il cinema; ha collaborato con riviste specializzate (Classic Rock, Colonne Sonore), è fra gli autori del volume J-Movie: il cinema giapponese dal 2005 al 2015 (2016) e ha pubblicato il libro Le vertigini di Hitchcock. Il sodalizio tra Alfred Hitchcock e Bernard Herrmann (2021). Di prossima uscita il volume Storie di musica al cinema – Dizionario dei grandi film sulla musica.