Timmaralli, come si dice in dialetto materano, pronti? E rileggiamo la storia dei luoghi…Confronto e riflessioni alimentate dal nostro blog sono un contributo concreto a riprendere il bandolo della matassa sfilacciata e aggrovigliata del turismo materano, che non può appigliarsi a quello di prossimità. Va bene in attesa che riprendano i flussi internazionali, ma occorre guardarsi intorno e sfruttare appieno le nostre risorse. E allora proposte, con tanto di riferimenti territoriali, avanzate dal nostro lettore Doriano, dovrebbero far drizzare i cinque sensi a imprenditori e amministratori locali anzicchè baloccarsi nei webinar o girare intorno a slogan senza senso. In sintesi la proposta è legata a una opportunità di una Timmari termale. E ce ne sono le opportunità, visto che è (pericolo incendi permettendo) il nostro polmone permettendo. Non è la sola idea. Negli anni Ottanta un giovane architetto materano, Pino Gandi, tirò fuori il progetto per un campo da golf e percorsi per il ritiro di società sportive. La politica applaudì ma non se ne fece nulla e la pallina…finì nella diga di San Giuliano. Ripartiamo dalle Thermae…

THERMAE MATEOLA… un appello ai futuri amministratori.

Ebbene sì Il nostro territorio ha un’ennesima opportunità di sviluppo turistico, quale? Non tutti sanno che in località Collina di Timmari – che negli anni ’70 sembrava destinata a diventare al pari delle Cascine di Firenze il polmone verde dei materani (Sic!)- vi è una formazione geologica detta “vulcanello di fango”. Nessuna preoccupazione non si tratta di vulcani che eruttano lava bensì argilla e “acqua salata”; detta così sembra che tale fenomeno può servire per cucinare la pasta (…per ogni 100 gr. di pasta un litro di acqua e 10 gr di sale). Non scherziamo visti i tempi non ce lo possiamo permettere! In termini scientifici le acque che contengono sostanze saline vengono definite salsobromoiodiche, con proprietà antinfiammatorie riconosciute e sfruttate negli stabilimenti termali da millenni. Gli stabilimenti termali sono quei luoghi in cui si abbina il curarsi con il riposo:

– Primo turno fanghi dalle ore 6 -dalla lettera A alla E- e così via fino alle ore 9;

– Prima Colazione dalle h. 6,30 alle h. 9,30;

– In attesa del pranzo, servito dalle ore 12,00 alle ore 14,00, gli ospiti possono godere delle bellezze del luogo – il tariffario delle guide è affisso in bacheca; sono previsti sconti comitiva- … e così via tipo Salsomaggiore.



Personalmente vedrei in maniera positiva la costruzione dell’aula del consiglio comunale in prossimità del costruendo stabilimento termale, in modo da poter permettere ai “politici” nostrani di ritemprarsi dopo ogni consiglio, giunta o commissione comunale. C’è un problema: chi deve gestire le miracolose acque? Non ho dubbi in proposito: la regione, con la costituzione di un apposito ente, è il soggetto istituzionale perfetto; oltretutto il nuovo ente permetterebbe la ricollocazione del personale attualmente occupato nel sopprimendo Ospedale, previo tavolo istituzionale con i sindacati. Occhio però perché qualche manina potrebbe incanalare la benefica acqua verso altri luoghi – indovinate dove- e sostituirla con acqua di diga e sale da cucina … ma questa è un’altra storia