Le tante luci della piazza di Matera, nella notte della Repubblica, per Gaza

Si è svolta a Matera come in tante altre piazze d’Italia la semplice -e allo stesso tempo- intensa e partecipata manifestazione di vicinanza con altre migliaia di cittadini di questa Repubblica che ha nella sua Carta fondante il “ripudio” della guerra. Tante luci per una speranza per la popolazione di Gaza che sta subendo una carneficina ad opera dell’esercito di Israele che sembra non volersi fermare dinanzi a nulla. Usando anche strumenti come la privazione di cibo, acqua e elettricità. Oltre alla distruzione di ospedali e case. Pochi gli interventi, non programmati, ma che hanno esplicitato brevemente il senso della presenza nella piazza. Che finisca l’occupazione. Che il governo italiano interrompa le relazioni con Israele. Che si adottino provvedimenti e sanzioni, così come fatto nei confronti della Russia. Insomma, tutto ciò che possa servire ad interrompere questa mattanza. A seguire il video.

