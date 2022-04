Il Coordinamento Regionale AIGA Puglia ha incontrato l’Ufficio di Presidenza della Regione Puglia.

La Coordinatrice AIGA PUGLIA, l’avv. Maria Antonietta D’Elia, accompagnata dalle rappresentanze delle singole sezioni, l’avv. Dorian Palmo Saracino, presidente AIGA Sezione di Bari di Bari, l’avv. Gabriele De Marco, componente di giunta Aiga Nazionale, in rappresentanza della Sezione di Lecce, l’avv. Mattia Manigrasso Presidente Aiga Sezione Taranto e L’avv. Francesca Pistillo, in rappresentanza della Sezione Aiga Trani, sono stati ricevuti dal Segretario generale della Presidenza Dott. Roberto Venneri, nei locali dell’Ufficio di Presidenza della Regione, con il quale hanno posto le basi per la preparazione dei lavori che vedano un’attiva collaborazione tra la Regione Puglia e le sezioni pugliesi AIGA

Il Segretario Generale Regionale, ha accolto con entusiasmo le proposte del Coordinamento Regionale di AIGA PUGLIA che presto collaboreranno nella realizzazione di progetti tesi ad educare i cittadini alla legalità.

Tanti gli spunti di riflessione posti all’attenzione delle Istituzioni Regionali dai giovani avvocati pugliesi.

L’AIGA si propone di poter offrire il proprio qualificato contributo anche a livello locale, avendo come obiettivo sempre la tutela dei diritti dei cittadini.