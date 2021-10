MATERA – Le viuzze, ogni viuzza dei Sassi, paga il conto al turismo; ché l’esposizione estetica vera, se si vuole davvero dare arte o almeno artigianato a questo piccolo mondo – per lasciarne qualche pezzo (termine usato non per caso e oltre i casi delle vite) – deve continuare a presentare originalità mentre è spesso messa negli occhi presenti per poco del capitato di turno.

In un’infermità del Barisano, a puntellare un momento fisico e ideale appena appoggiato alla discesa di Sant’Agostino e a una delle tante oblique ascese della zona, risiede un luogo tenuto in fermo moto proprio dall’originalità. Qui, infatti, l’architetto Milena L’Annunziata affronta giornalmente la sua passione per alluminio, ottone, rame, argento da formare a immagine e sostanza ogni volta diverse. Su tutto, insomma, spuntano le “Sculture da indossare”. Come provano tanto l’appunto di vista reale quanto la distanza fotografica dal corpo stesso di L’Annunziata.

“I mie lavori – apprendiamo, se ce ne fosse il caso perfino da una descrizione annessa all’entrata di questo spazio fatto rivivere delle grotte materane -, come anche i miei gioielli scultura, sono realizzati completamente a mano, pezzi sempre unici ricavati dalla lavorazione di lastre di metallo industriale, tagliati e battuti con attrezzi molto semplici, attraverso i quali il metallo diventa duttile e apparentemente flessibile, tale da poter essere anche indossato in un pieno coinvolgimento sensoriale”. Detto, visto.

Milena L’Annunziata ha “ritagliato il metallo come se fosse tessuto, ricucito i suoi pezzi come se fossi ago”; “ispirata da antichi merletti ricami, intrecci di filo”: esperienza del lavorio di quelle della nonna, di tutte le nonne che ricamavano, mentre pensavano. E viceversa. Una tradizione che si sente, ed è sentita. Le origini, in fondo. I puri ricordi.

L’Annunziata plasma il metallo e si dice, ci dice, che i ripiegamenti della materia sono le pieghe dell’anima. Come siamo materia e anima. E: “la materia in basso – l’anima in alto”: “la piega è un congedo da ciò che un tempo chiamavano il mondo, l’universo, il cosmo, la natura, il creato…”.

Mentre le reti che battono il muro e sono state allacciate alle pareti da un pensiero preciso dell’artigiana, invece, aggiungo procedimenti nati, ci racconta Milena, sempre e comunque prima da ricerca interiore, da una ricerca costante, e incessante forse. In un appunto urgente, Milena stessa infatti descrive: “Penso a ricami su tessuto… al groviglio e intreccio di fili, colori sovrapposti, confusione, nodi, e tagli di filo, intrecci imprevisti quasi senza senso, al retro del ricamo… al fronte… a quello che si vede fuori e a quello che è dentro. L’arte del ricamo mi porta al labirinto (…)”.

Noi viviamo dal sistema delle percezione, comunque. E qui sentiamo la giusta ansia del comunicare. La consapevolezza che ogni arte ha un pensiero da contenere. Ma che diviene linguaggio. E quindi è comunicato, si deve comunicare. L’incrocio fra i soggetti, poi, l’adesione proficua fra tema e stile si fa opera da giudicare.

In questo atelier, nel vasto spazio di questa bottega e nel laboratorio quasi annessi alla quotidianità vediamo Milena L’Annunziata intenta proprio a sperimentare questa ragione vitale. E il piacere di proseguire un compito assegnatosi fin dai tempi della prima formazione. Senza scendere dal bisogno del dubbio che si fa superba creazione.