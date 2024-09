Le scritte del cippo di via Lucana si stanno scolorendo. Si intervenga

A segnalarcelo è Francesco Ambrico, autore del libro ”War crimes at Matera. Le stragi tedesche del 21 settembre 1943 a Matera”, e ricercatore in continua attività su quella pagina di storia e della memoria locale che lo hanno portato a conoscere la concittadina Elisa Springer, scrittrice ebraica di origini austriache, e a intessere rapporti sui protagonisti della presenza polacca nella Città dei Sassi con l’arrivo degli alleati. Le scritte del cippo di via Lucana, che ricorda le vittime (gli ostaggi, per gran parte civili) della caserma dell’ex Milizia fascista fatta saltare dai tedeschi in ritirata, si stano scolorendo. Il nero inciso nel marmo è scomparso o si è attenuato. Va ripristinato, così come è stato fatto -dopo lunghe insistenze- con la passata Amministrazione per il Monumento ai Caduti di piazza Vittorio Veneto. Spesa davvero contenuta, ma di alto valore per i legami che la città ha con il 21 settembre 1943.