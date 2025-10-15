Le ragioni dello sciopero operatori igiene ambientale del 17. Presidio dinanzi Prefettura di Matera.

Le organizzazioni sindacali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL rendono noto, con un comunicato- che “saranno a fianco dei lavoratori il 17 ottobre, giorno in cui è stato proclamato lo sciopero nazionale per il mancato rinnovo del contratto per il settore Igiene ambientale.
In tale occasione, dalle 9:30 alle 11:30, si terrà un presidio di fronte alla Prefettura di Matera.
Lo sciopero è stato indetto per:
• garantire la sicurezza e la salute delle lavoratrici e dei lavoratori;
• sviluppare una nuova classificazione del personale;
• recuperare il potere d’acquisto eroso dall’inflazione;
• rafforzare le tutele per i lavoratori degli appalti;
• migliorare gli articoli contrattuali relativi agli addetti agli impianti;
• potenziare il welfare contrattuale e il sistema delle indennità;
• difendere e rafforzare l’esercizio del diritto di sciopero.
L’iniziativa mira a richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulle condizioni di chi ogni giorno garantisce servizi essenziali per l’igiene e la salute pubblica.
I lavoratori colgono l’occasione per scusarsi anticipatamente con i cittadini per gli eventuali disagi che potrebbero derivare dall’astensione dal lavoro e dal presidio.”
