Le ragioni dello sciopero operatori igiene ambientale del 17. Presidio dinanzi Prefettura di Matera.

Le organizzazioni sindacali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL rendono noto, con un comunicato- che “saranno a fianco dei lavoratori il 17 ottobre, giorno in cui è stato proclamato lo sciopero nazionale per il mancato rinnovo del contratto per il settore Igiene ambientale.

In tale occasione, dalle 9:30 alle 11:30, si terrà un presidio di fronte alla Prefettura di Matera.

Lo sciopero è stato indetto per:

• garantire la sicurezza e la salute delle lavoratrici e dei lavoratori;

• sviluppare una nuova classificazione del personale;

• recuperare il potere d’acquisto eroso dall’inflazione;

• rafforzare le tutele per i lavoratori degli appalti;

• migliorare gli articoli contrattuali relativi agli addetti agli impianti;

• potenziare il welfare contrattuale e il sistema delle indennità;

• difendere e rafforzare l’esercizio del diritto di sciopero.

L’iniziativa mira a richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulle condizioni di chi ogni giorno garantisce servizi essenziali per l’igiene e la salute pubblica.

I lavoratori colgono l’occasione per scusarsi anticipatamente con i cittadini per gli eventuali disagi che potrebbero derivare dall’astensione dal lavoro e dal presidio.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.