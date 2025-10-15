mercoledì, 15 Ottobre , 2025
HomeCronacaLe ragioni dello sciopero operatori igiene ambientale del 17. Presidio dinanzi Prefettura...
Cronaca

Le ragioni dello sciopero operatori igiene ambientale del 17. Presidio dinanzi Prefettura di Matera.

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Le organizzazioni sindacali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL rendono noto, con un comunicato- che “saranno a fianco dei lavoratori il 17 ottobre, giorno in cui è stato proclamato lo sciopero nazionale per il mancato rinnovo del contratto per il settore Igiene ambientale.
In tale occasione, dalle 9:30 alle 11:30, si terrà un presidio di fronte alla Prefettura di Matera.
Lo sciopero è stato indetto per:
• garantire la sicurezza e la salute delle lavoratrici e dei lavoratori;
• sviluppare una nuova classificazione del personale;
• recuperare il potere d’acquisto eroso dall’inflazione;
• rafforzare le tutele per i lavoratori degli appalti;
• migliorare gli articoli contrattuali relativi agli addetti agli impianti;
• potenziare il welfare contrattuale e il sistema delle indennità;
• difendere e rafforzare l’esercizio del diritto di sciopero.
L’iniziativa mira a richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulle condizioni di chi ogni giorno garantisce servizi essenziali per l’igiene e la salute pubblica.
I lavoratori colgono l’occasione per scusarsi anticipatamente con i cittadini per gli eventuali disagi che potrebbero derivare dall’astensione dal lavoro e dal presidio.”

Venerdi 17 è sciopero. “AVVISO” per raccolta rifiuti porta a porta

 

Articolo precedente
A Matera , il Primo Memorial Francesco Antonio e Vincenzo Guglielmucci
Articolo successivo
Giuseppe Casino: Da oggi al servizio di Matera
Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti