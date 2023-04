Le Pro Loco di Pisticci e Montemilone alla storica Fiera di San Giorgio a Gravina in Puglia

Successo a Gravina in Puglia per le Pro Loco Basilicata presenti alla 729 edizione della Fiera San Giorgio con EPLI Puglia.

Nello stand Ente Pro Loco Italiane organizzato da Epli Puglia presieduto da Oronzo Rifino hanno partecipato nella giornata di sabato la Pro Loco Pisticci presieduta da Beniamino Laurenza con Enotria Felix e Birra JP2 e nella giornata di domenica la Pro Loco Montemilone presieduta da Matilde Conte accompagnata dal Comune di Montemilone guidato dal Sindaco Antonio D’Amelio con i consiglieri comunali Mario Matera e Rosa D’Amelio. Il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa nel ringraziare per l’ospitalità ha sottolineato “è stata una straordinaria occasione di promozione del patrimonio culturale della Lucania e dei prodotti tipici lucani grazie alla sinergia messa in campo con gli amici di Ente Pro Loco Puglia che vede il coinvolgimento attivo delle Pro Loco della Lucania impegnate in attività di valorizzazione turistica oltre i confini regionali”. Soddisfazione è stata espressa dalla Presidente della Pro Loco Montemilone Matilde Conte insieme al Sindaco D’Amelio che hanno potuto promuovere le bellezze storiche – monumentali e le prelibatezze enogastronomiche locali. Per Piero Calandriello della Pro Loco Pisticci è stata un’importante vetrina per il territorio pisticcese e di presentazione in anteprima della prossima edizione della manifestazione “Enotria Felix 2023” in programma a fine luglio nel centro storico di Pisticci “la città bianca lucana”.