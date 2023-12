Le persone hanno il potere…ha ricordato con forza Patti Smith

” The people have the power/The people have the power/The power to dream, to rule/To wrestle the world from fools…(Le persone hanno il potere/il potere di sognare e governare/per strappare il mondo agli sciocchi...)”. Ed è con questo inno cantato in coro con tutti gli spettatori in piedi che si è concluso l’intenso e potente concerto della incredibile Patti Smith, ieri sera nell’auditorium del conservatorio Duni di Matera. Incredibile come, a distanza di tanti annni, la sua passione, la sua autenticità, la sua intensità interpretativa riesca a mantenere intatta la potenza e l’attualità del suo messaggio di riscatto, di pace, di rispetto per tutto ciò che ci circonda in natura. Solo ascoltandola dal vivo si può comprendere quanto appropriato sia l’appellativo di “sacerdotessa del rock” per come riesce a mettere in atto, sulla scena, il suo “Credo nel potere della parola, nella forza della parola, che assieme alla musica è in grado di far muovere il mondo“.

Una performance in cui musica e poesia, suono e parola, sono gli elementi che rendono unica e inconfondibile la sua musica che ne hanno decretato il successo planetario. Tutti i dischi del suo successo mondiale ed anche dell’unico disco degli anni ottanta (Dream of life), compreso quelli realizzati negli anni novanta, dopo un lunghissimo silenzio di ben otto anni attraversati dal dolore per la perdita del marito Fred ‘Sonic’ Smith (anch’esso musicista rock americano). Vena poetica che questa sera l’ha portata a declamare i versi appositamente composti in onore del suo amato Pier Paolo Pasolini che qui ha girato il film di cui si è dichiarata innammorata “Il Vangelo secondo Matteo“. Nella foto sottostante il testo in italiano dei versi:

Accompagnata in modo eccellente dal figlio Jackson Smith alla chitarra e dall’amico di lunga data Tony Shanahan al basso, chitarra e tastiere, è così scivolata via -davvero troppo rapidamente- questa ulteriore tappa del suo “A Tour Of Italian Days”, un concerto che è un mix tra passato e presente, ma sempre con lo sguardo in avanti verso il futuro, con canzoni e testi declamati insieme alla proiezione sullo schermo di foto contenute nel suo libro “A Book of Days”.

E così sono scivolate via Grateful, Ghost Dance, My Blakean Year, Guiding Light, Nine, Dancing Barefoot, Beneath the Southern Cross, One Too Many, Mornings, Peaceable Kingdom, Pissing in a River, After the Gold Rush e la notissima Because the Night, per poi chiudere -come ricordavamo all’inizio. con People Have the Power.

Infine, mentre ancora fera in corso l’ovazione del pubblico, Patricia Lee “Patti” Smith, ha ricevuto dal Sindaco di Matera Bennardi (accompagnato dalla assessora D’Oppido che ha fatto anche da interprete) una delle foto scattata sul set del film di Pasolini dal compianto Mimì Notarangelo e una forma di pane di Matera. Alla cantante americana anche un riconoscimento da parte del Matera Film Festival.