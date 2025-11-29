Le parole di Giuli su Matera 2026 e i commenti lucani (Bardi, Nicoletti, Latronico, Casino)

Il Ministro Alessandro Giuli ha partecipato ieri al Consiglio dei Ministri della Cultura dell’Unione Europea. Tre i temi principali al centro dei suoi interventi anche Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 ed in proposito ha illustrato ai suoi colleghi europei le linee generali dell’edizione 2026 delle Capitali Mediterranee della Cultura e del Dialogo, che vedrà protagonista la Città dei Sassi insieme alla città marocchina di Tétouan. “È una iniziativa dal forte potenziale culturale e sociale” – ha evidenziato il Ministro – “in quanto promuove il dialogo interculturale tra sponda nord e sud del Mediterraneo”. Il Ministro ha rivolto un appello all’Unione Europea per lavorare insieme contro ogni forma di demonizzazione, discriminazione ed esclusione dal panorama culturale europeo, basata sull’appartenenza etnica o religiosa.

Il Presidente Vito Bardi commenta le parole al Consiglio dei Ministri della Cultura Ue ha detto: “Le parole del Ministro Giuli al Consiglio dei Ministri della Cultura UE sono arrivate qui, in Basilicata, chiare e risuonanti come un campanile a mezzogiorno. Sono parole che danno ossigeno e, soprattutto, mettono Matera dove deve stare: al centro di una visione che travalica i confini”. “Ascoltare le sue parole sulla nostra città, non solo per il cinema e l’audiovisivo – settori in cui la Basilicata vuole e può crescere molto – ma in particolare su “Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026” – ha aggiunto Bardi- riempie di orgoglio e conferma che stiamo lavorando nella direzione giusta.

Matera, insieme a Tétouan, non è solo una location da cartolina o una memoria storica da tutelare. È un ponte vivo, un luogo dove la cultura si fa strumento di pace e di confronto, un “dialogo interculturale tra sponda nord e sud del Mediterraneo”, come giustamente ha evidenziato il Ministro.” “Questa iniziativa, dal “forte potenziale culturale e sociale”, è la dimostrazione che i grandi progetti non nascono per decreto – ha proseguito il Presidente – ma da un’identità forte e radicata. E l’identità di Matera e della Basilicata è intrinsecamente legata a questo mare, crocevia di popoli e idee.

Voglio ringraziare il Ministro Giuli per aver dato slancio ad una proposta che accomuna Governo e Regione con tale passione e lucidità. Il sostegno rafforzato per l’industria creativa e audiovisiva nel prossimo bilancio UE è vitale per i nostri produttori, che sono custodi della pluralità culturale. La Basilicata è pronta. Matera è pronta. Lavoreremo a stretto contatto con il Ministero per trasformare questa visione europea in concretezza lucana, facendo di Matera il faro di cui il Mediterraneo ha bisogno. La cultura non è una spesa, ma l’investimento più lungimirante nel futuro del nostro Sud e di tutta l’Unione”.

Anche il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, accoglie con grande soddisfazione le parole del Ministro della Cultura Giuli “che ha voluto riconoscere la realtà di Matera come centro di una visione internazionale in virtù del ruolo di Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo che ricoprirà nel 2026. L’attenzione del Governo verso la nostra città è un segnale importante: Matera può e deve essere un ponte tra popoli, un crocevia di progetti e innovazione, competenze e creatività. La nostra storia, la nostra identità e la l capacità di innovare di questo territorio ci rendono un luogo naturale per favorire incontro, cooperazione e sviluppo culturale. Siamo pronti a collaborare con tutte le istituzioni nazionali e internazionali affinché Matera continui il suo percorso di crescita, rafforzando il suo ruolo nel Mediterraneo e nel mondo”.

Cosimo Latronico, assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr della Regione Basilicata ha dichiarato:”Matera è, da sempre, una città del dialogo, un crocevia naturale del Mediterraneo, capace di tenere insieme storia, spiritualità e relazioni tra popoli. Le parole del Ministro Giuli confermano una visione che riconosce a Matera il ruolo di piattaforma culturale e diplomatica tra le sponde nord e sud del mare comune. E non lo scopriamo oggi: questa vocazione è impressa nella storia della città e nel suo modo di stare al mondo. Questa identità profonda ci richiama anche alla tradizione della Terra d’Otranto, che per secoli ha rappresentato un ponte simbolico e reale tra le culture del Mezzogiorno e quelle del Mediterraneo. Matera, con la sua capacità di rigenerarsi e di generare futuro, si inserisce pienamente in questa traiettoria storica.” “Il percorso verso Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 – ha aggiunto – non è un progetto celebrativo, ma un’azione strategica che mette al centro cooperazione, scambi culturali, creatività e nuove opportunità per i nostri giovani e per le nostre comunità. La Regione Basilicata lavorerà con determinazione insieme al Governo, alle istituzioni europee e alla città di Matera per trasformare questa visione in un modello duraturo: un Mediterraneo che dialoga, coopera e cresce attraverso la cultura. Matera ha tutti gli elementi per essere protagonista di questa nuova stagione.”

Il consigliere regionale Michele Casino in una nota scrive “Ho accolto con grande soddisfazione le dichiarazioni del Ministro della Cultura Alessandro Giuli al Consiglio dei Ministri della Cultura UE, che ha riconosciuto il valore strategico di Matera come Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.

Questo riconoscimento non è solo un titolo onorifico, ma rappresenta un’opportunità concreta per la nostra regione e per l’intero Mezzogiorno. Matera, insieme alla città marocchina di Tétouan, diventa simbolo di un dialogo interculturale che attraversa il Mediterraneo, ponendosi come ponte tra la sponda nord e sud del Mare Nostrum.

Come evidenziato sia dal Presidente Bardi e che dal Sindaco Nicoletti, questo progetto nasce da un’identità forte e da una visione condivisa tra Governo e Regione. La Basilicata ha già dimostrato, con la straordinaria esperienza di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, di saper trasformare le sfide culturali in occasioni di sviluppo sostenibile e inclusivo.

Il sostegno rafforzato per l’industria creativa e audiovisiva previsto nel prossimo bilancio UE rappresenta un’ulteriore leva di crescita per il nostro territorio, ricco di talenti e competenze che meritano di essere valorizzate a livello internazionale.

. Matera 2026 dovrà essere l’occasione per consolidare il ruolo della Basilicata come crocevia di innovazione, creatività e cooperazione mediterranea, costruendo reti e progetti che guardino oltre i confini nazionali.

Sono certo che, con il sostegno del Ministero e il coordinamento tra istituzioni, sapremo trasformare questa visione in risultati concreti per il nostro territorio e per le nuove generazioni.”