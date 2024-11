Le panchine rosse del Rotary club ad Altamura e Gravina

E quel gesto simbolico, che avverrà domani 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è un invito a non restare indifferenti, ma a informare, denunciare, collaborare perchè quegli episodi delittuosi siano sempre di meno. E di questo ne è convinto il presidente del rotary club di Altamura e Gravina, Vito Cicirelli, che ha maturato una lunga esperienza sul campo quando ha servito lo Stato nella Polizia. Domani, la installazione di quelle panchine, tra i giovani e rappresentanti di istituzioni locali è di stimolo per le donne all’ascolto, alla segnalazione delle situazioni di disagio e alle Istituzioni a fare rete, in maniera efficaci, per arginare quella scia di sangue che non conosce sosta. Un giorno per celebrare, un intero anno- senza interruzioni- per lavorare. Eloquente è l’invito della cerimonia: ” Siediti qui, su questa panchina rossa, ma ricorda che il coraggio di denunciare la violenza sulle donne deve rimanere sempre in piedi”. E in caso di necessità chiamate il 15 22.



Installazione panchina rossa simbolo antiviolenza.

In data 25 novembre ricorre la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”.

Alle ore 10.00 di Lunedì 25 novembre, in Piazza Zanardelli, sul marciapiede adiacente la

Chiesa di San Domenico, col Patrocinio del Comune di Altamura, sarà installata una panchina rossa,

simbolo contro la violenza, dono del Rotary Club di Altamura-Gravina.

Alle ore 09.30 di Martedì 26 novembre, allo stesso modo, a Gravina, in Via Bari, altezza civico

44, col Patrocinio del Comune di Gravina, sarà inaugurata analoga panchina rossa.

L’iniziativa rientra nell’attività del Rotary Club verso il sociale ed intende sensibilizzare i

giovani in primis, ma anche tutti i cittadini, sul fenomeno attuale e sempre più frequente della violenza contro le donne.



All’inaugurazione, in entrambi gli eventi, saranno presenti il vescovo, i rispettivi Sindaci,

assessori, consiglieri comunali e rappresentanti delle locali associazioni antiviolenza.

Inoltre sono stati invitati per Altamura, gli studenti della scuola secondaria di primo grado

“Mercadante”, della scuola secondaria di primo grado “Ottavio Serena – Pacelli” e della scuola

secondaria di secondo grado “Liceo Cagnazzi”, oltre ai rispettivi Dirigenti scolastici e docenti, mentre

per Gravina, gli studenti della scuola secondaria di primo grado “Montemurro”, il dirigente e docenti.

IL PRESIDENTE

Vito Cicirelli