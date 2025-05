Le osservazioni di Adiconsum al Nuovo Disciplinare su Bonus Gas

“A partire dalla fine dello scorso mese di Aprile numerosi consumatori quali clienti della società di vendita ENI PLENITUDE si sono visti recapitare dalla stessa una comunicazione che testualmente riportava in oggetto la seguente intestazione: “Contributo Mensile Gas: Nuovo Disciplinare Regione Basilicata”. E’ quanto scrive in una nota Adiconsum Basilicata con rilievi significativi sulla procedura in corso. Un comunicato che così prosegue:

“In maniera sintetica tale comunicazione riportava tre indicazioni fondamentali:

1) In base a quanto definito dal nuovo Disciplinare della regione Basilicata i clienti ENI PLENITUDE del Mercato Libero residenti in Basilicata, per continuare a beneficiare del Contributo Mensile Gas dovranno cambiare la loro attuale offerta entro la data del 31.05.2025 sottoscrivendo l’offerta “Eni Plenitude Contratto Regione Basilicata variabile gas domestico” che replica integralmente le condizioni economiche di fornitura previste dalla Regione Basilicata;

2) Qualora i clienti ENI PLENITUDE residenti in Basilicata che attualmente si trovano nel Mercato Libero abbiano i requisiti per poter aderire al Servizio di Tutela della Vulnerabilità potranno sottoscrivere con ENI PLENITUDE la relativa offerta continuando ad usufruire del contributo;

3) Qualora i clienti ENI PLENITUDE residenti in Basilicata già fruiscono del Servizio di Tutela della Vulnerabilità non dovranno fare nulla continuando a ricevere regolarmente il Contributo Mensile Gas.

L’ADICONSUM BASILICATA in primo luogo evidenzia il fatto che, ad oggi, contrariamente a quanto sostenuto in occasione dell’incontro tenuto presso gli Uffici regionali con le Associazioni dei consumatori, la Regione Basilicata non ha ancora fornito l’Elenco delle società di vendita aderenti al nuovo Disciplinare approvato con D.G.R. n. 163 del 28.03.2025.

Alla luce della mancata pubblicazione del suddetto Elenco, l’ADICONSUM BASILICATA ritiene che il termine ultimo del 31.05.2025 sancito dalla Regione Basilicata per poter beneficiare del Contributo Gas mensile 2025 non sia equo e non consenta di fatto ai consumatori una scelta consapevole.

Inoltre, tenuto conto che la nuova offerta “Eni Plenitude Contratto Regione Basilicata variabile gas domestico”, secondo quanto testualmente riportato nella scheda sintetica sarebbe valida dal 11.04.2025 al 12.05.2025, ci si chiede come tale elemento vada interpretato…. forse vuol dire che se il singolo utente aderisce all’offerta ad es. il 14.05.2025 e comunque prima del 31.05.2025 si troverà con il beneficio del Contributo Gas ma con una nuova offerta contrattuale???

Anche le modalità prescelte da ENI PLENITUDE per consentire al consumatore di prendere visione della c.d. offerta “Eni Plenitude Contratto Regione Basilicata variabile gas domestico” non appaiono rispondere ai principi di trasparenza, adeguatezza e semplificazione che dovrebbe essere garantita quanto ci si trova dinnanzi ad una platea di utenti per buona parte avanti con l’età, con una scarsa conoscenza degli strumenti digitali e del loro corretto utilizzo.

Difatti, l’ADICONSUM BASILICATA ritiene che, rimandare l’adesione del consumatore alla nuova offerta contrattuale ed il conseguente riconoscimento del Contributo Gas, all’apertura di un LINK dedicato che porta inoltre alla successiva apertura di una scheda sintetica della c.d. offerta “Eni Plenitude Contratto Regione Basilicata variabile gas domestico”, non sia una metodologia corretta ed adeguata per i motivi su esplicitati.

Inoltre, il fatto che, come spesso avviene, le condizioni economiche di fornitura (c.d. CTE) siano riportate nella scheda sintetica con un carattere talmente minuscolo da renderle di difficile lettura e comprensione, secondo ADICONSUM BASILICATA, riduce notevolmente la capacità di scelta di ciascun utente a maggior ragione di quelli più anziani.

In ultimo, ADICONSUM BASILICATA, in merito alle modalità di sottoscrizione della nuova offerta (es. numero di rete fissa, numero di cellulare, Eni Store) che vengono indicate nella comunicazione inviata da ENI PLENITUDE ai propri clienti, ritiene incomprensibile ed inaccettabile, che in Regione in cui si estrae l’80% del petrolio italiano su terra ferma, i cittadini lucani abbiano a disposizione un unico punto fisico cui potersi rivolgere per avere una corretta informazione prima di operare un scelta adeguata.”

