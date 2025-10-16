Le opposizioni guastano la festa a Nicoletti e Toto. E si beccano l’accusa di “irresponsabili”.

Avevamo chiuso il nostro precedente articolo di cronaca sulla seduta odierna del Consiglio Comunale di Matera alle ore 17,48 -quando, al termine dell’intervento del Sindaco che aveva presentato i due nuovi assessori, era stata decisa una sospensione “per qualche minuto” dei lavori. I minuti sono diventati poi 61, al termine dei quali, quello che doveva essere inizialmente, l’unico punto all’ordine del giorno, ovvero la elezione del Presidente del consiglio e i vicepresidenti, che sembrava cosa fatta. Quella pratica che pareva oramai essere diventata una passeggiata, grazie alla campagna acquisti che aveva portato a 18 i voti della maggioranza,….. si è invece arenata a fronte della presenza in aula solo di 20 consiglieri su 32. Ovvero un numero inferiore ai due terzi ancora necessari per la terza votazione sul nome del candidato Augusto Toto, che poi si pensava sarebbe stato eletto al quarto tentativo, quando non è richiesta una maggioranza qualificata. Chi di muscoli ferisce di muscoli perisce, sembra quasi essere andata in scena una sorta di legge del contrappasso. Almeno nell’immediato. E si perchè dopo mesi di melina e di atti continui di responsabilità con cui le minoranze hanno consentito “a gratis” a Nicoletti di navigare come se avesse una maggioranza, nel mentre lui e i suoi si lavoravano ai fianchi singoli consiglieri per impinguare le loro fila, hanno finalmente deciso di buttare sul piatto il peso dei loro numeri. Certo, l’avessero fatto prima…. Ma, come diceva una storica trasmissione di educazione scolastica televisiva: “non è mai troppo tardi“. E gettare un granello di sabbia negli ingranaggi di quella macchina da guerra che ha perseguito caparbiamente il disegno finale di ricomporre una maggioranza di destra, non ottenuta dalle urne, per eleggere oltre ad un sindaco “indicato” da Fratelli d’Italia, anche un presidente del Consiglio espressione dello stesso partito della “fiamma tricolore“, può costituire un segnale -seppure tardivo- utile al sentire comune della città. Questo è quanto accaduto oggi. Non è dato sapere come si svilupperà ulteriormente la vicenda di questa telenovela di cui questa sera sembrava acclarato dovesse andare in onda l’ultimo episodio. Ed invece, come abbiamo visto, le sorprese non finiscono mai. Così Augusto Toto ha, da ancora semplice consigliere, per i successivi punti all’ordine del giorno invitato di volta in volta i 20 presenti a votarli, così come è avvenuto, per i punti 4, 5 e 6. Tutto in pochissimo tempo (questa si una pratica velocissima). Per poi chiudere la seduta alle 19,00. Da rilevare che Domenico Schiavo (Basilicata Casa comune) e Paolo Grieco (Periferie di Matera) sono rimasti in aula, aggiungendosi ai 18 della maggioranza, votando anche a favore dell’ultimo punto all’ordine del giorno. Significherà qualcosa?

Ovviamente il colpo di coda delle opposizioni ha guastato la festa della neo maggioranza, al punto di essere accusati di essere “irresponsabili” così come scritto in una nota diffusa dal consigliere Vito Sasso che pubblichiamo a seguire dal titolo: “Grave irresponsabilità della minoranza: tatticismi a danno della democrazia” “Nella seduta odierna di Consiglio comunale, con al punto all’ordine del giorno l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale, -scrive Sasso- l’opposizione o meglio, parte dell’opposizione, ha messo in atto un comportamento che definire irresponsabile e infantile è purtroppo doveroso. Pur non disponendo della maggioranza, ha scelto di ostacolare pretestuosamente un passaggio istituzionale fondamentale per il corretto funzionamento dell’assemblea democratica.

Questa scelta non solo denota un atteggiamento ostruzionistico fine a sé stesso, ma rappresenta anche un evidente disprezzo per le regole basilari della dialettica democratica e per il mandato conferito dai cittadini. L’opposizione ha deliberatamente anteposto il proprio interesse politico a quello della collettività, impedendo l’elezione di una figura super partes che ha il compito di garantire l’ordinato svolgimento dei lavori consiliari.

Ricordiamo che la democrazia si fonda sul rispetto dei ruoli e sull’assunzione di responsabilità. Le minoranze hanno il diritto di esprimere dissenso, ma non di sabotare le istituzioni. Chi si rifiuta di partecipare costruttivamente ai lavori consiliari tradisce la fiducia dei cittadini che rappresenta.

Confido nel fatto che questo atteggiamento cambi rapidamente, nell’interesse dell’intera comunità e della credibilità delle istituzioni locali. Da parte nostra, continueremo a lavorare con serietà, trasparenza e senso delle istituzioni, affinché venga ristabilito al più presto un clima di confronto maturo e rispettoso.

Ringrazio i consiglieri di minoranza Schiavo e Grieco che, se pure astenendosi, hanno fatto la scelta più democratica, giusta e corretta (nei confronti dei cittadini) che ci sia, quella di restare in aula al momento del voto.”