Le opposizioni a Nicoletti: decidi, così non si può andare avanti! Ma il sindaco svicola!

Ieri, nel giorno in cui il Consiglio comunale di Matera ha replicato, per l’ennesima volta il rito del rinvio del primo punto all’ordine del giorno -ovvero la elezione del suo presidente e dei vice- in attesa che il Sindaco rimedi una maggioranza o un accordo con l’opposizione. Nella seduta in cui il consigliere anziano Donato Braia, facente funzioni di presidente del massimo consesso cittadino oramai da tre mesi e mezzo, ha annunciato preliminarmente l’abbandono del gruppo di Nicola Casino, Matera 2030, da parte del consigliere Gianni De Mola che ha deciso di accasarsi in quello di Matera nel Cuore, capeggiato da Giovanni Angelino. E’ stato anche il momento in cui “le tre opposizioni” manifestando una inconsueta uniformità di linguaggio e di intenti hanno lanciato un avvertimento al Sindaco Antonio Nicoletti: il tempo per l’attesa di una tua decisione è finito. La responsabilità istituzionale di cui abbiamo dato prova sin qui non può durare in eterno. Tre interventi, in tal senso, quasi all’unisono -come potete leggere più avanti- sono stati quelli di Roberto Cifarelli, Domenico Bennardi e Vincenzo Santochirico. La risposta di Antonio Nicoletti? Proferita quasi come se parlando, ripetesse nella mente quel refrain di Bandabardò: “attenzione, concentrazione, ritmo è vitalità..“. Si, quello di ” Se mi rilasso collasso“. Con il solito aplomb, ha infatti “ringraziato” per il senso di responsabilità, si è schernito dietro l’essere “uno giovane alla politica” sebbene “maturo alla tecnica” e al fatto che se la “soluzione fosse facile” l’avrebbe “già trovata“. Pertanto si è scaricato del peso sostenendo che “è la politica che deve aiutare il Sindaco” a trovarla. Che lui nel contempo, ha ribadito, sta “lavorando” e che “l’Amministrazione non è assolutamente ferma“. Concludendo con un “Quindi vi ringrazio per come potremmo collaborare ancora in questo in questa seduta e anche nelle prossime.” Con la morale della favola che è apparsa essere: fatevene una ragione, siamo avvinghiati ineluttabilmente in questo triste destino. E dobbiamo andare avanti così. Ancora al buio. A seguire una sintesi degli interventi richiamati e per chi volesse (QUI il video sul sito del Comune).

Prende la parola per primo Roberto Cifarelli che ricorda come “anche oggi non c’è l’elezione del Presidente del Consiglio comunale….il gruppo di Matera 2030 perde un Consigliere a favore di altro gruppo il che significa che c’è ancora una situazione di estrema incertezza in questo Consiglio comunale.” Nel mentre “Apprendiamo anche da organi di stampa, da dichiarazioni di esponenti politici di centrodestra, nonché del Sindaco in cui sì dice che in sostanza tutto funziona alla perfezione, pur con le imperfezioni di non avere né un Presidente del Consiglio né i presidenti delle commissioni. Insomma, c‘è una precarietà che rimane tale e che non si capisce se e come si vuole superare. Per questa ragione volevo segnalarle, signor Sindaco, che non non potrà andare a lungo avanti in questo modo, con un sistema di gioco di astensioni di favoritismi politici, nel senso di far passare provvedimenti in un modo o nell’altro. La città per andare avanti, occorre dare stabilità all’attività dell’Amministrazione comunale., in un senso o nell’altro. Non possiamo rimanere perennemente in questa condizione di equivoco.” Quindi, dopo un richiamo alla realtà “il centrodestra non ha vinto le elezioni. Queste hanno indicato un sindaco, ma hanno indicato un’altra storia in Consiglio comunale, di cui vedo che non si vuol prendere atto. Dunque non siamo nell’ordinarietà”, arriva l’avviso al nocchiero: “far finta di niente e aspettare che le cose si risolvono da scuola è un metodo che noi non ci sentiamo più di condividere, per cui oggi faremo il nostro dovere come abbiamo fatto fino a questo momento ma ci riserviamo ovviamente nel prossimo futuro di assumere altri atteggiamenti anche insieme al resto delle minoranze che sono seduti da questa parte.” Sottolineando anche che pur se è vero che ” Se noi se ci mettessimo d’accordo potremmo imporre tutto, anche questo non sarebbe corretto, perchè anche questo non andrebbe nella direzione che ci hanno indicato gli elettori. Però è evidente che se le cose non dovessero risolversi in altro modo, in qualche modo dovremmo fa e avremmo noi potremmo tranquillamente eleggere il Presidente del Consiglio, eleggere i presidenti delle Commissioni e sostanzialmente condizionare i lavori del Consiglio. Cosa che non abbiamo voluto fare fino a questo momento perché non ci sembra questa la strada. Ma se saremo costretti la potremmo anche percorrere. Per cui credo che il Sindaco abbia il dovere di dare qualche risposta in merito.”

A seguire l’intervento di Domenico Bennardi che ha rilevato come “l’ANCI nei suoi vademecum nelle sue raccomandazioni suggerisce fortemente di istituire la Presidenza del Consiglio nelle prime settimane nei primi giorni di mandato, perché trattasi di un organo di mediazione e di rappresentanza, anche politica. E se eletto dai gruppi politici questi si sentano da esso rappresentati perchè diventa organo super partes con il compito anche di vigilare sulla correttezza degli atti da un punto di vista politico e istituzionale. Braia non è un Presidente eletto, quindi non ha quella forza politica di rappresentanza di tutta la massima assise. Sono d’accordo anch’io che finora c’è stato un atteggiamento di grande disponibilità e responsabilità da parte di chi siede nei banchi dell’opposizione, ma non è più il tempo di tergiversare. Ci sono urgenze che la città chiede, vengano risolte, obiettivi che le linee programmatiche hanno decretato come prioritari realizzati. Per cui davvero spero per la città che si possa risolvere questa questione politica il prima possibile.”

Ha preso poi la parola il consigliere Vincenzo Santochirico che ha rilevato come fosse “inevitabile che si imponesse all’ordine del giorno una riflessione”. E che “Le cose che hanno detto il consigliere Cifarelli e il consigliere Bernardi sono difficilmente contestabili. Tutti abbiamo convenuto “di consentire l’avvio della consiliatura. Io ci ho aggiunto che il 2026 è un anno importante e che questo richiedeva uno sforzo da parte di tutti per trovare le soluzioni possibili per procedere su un cammino che non era quello voluto. E che quindi “bisognerebbe inventarsi una strada nuova e inedita rispetto allo scenario che si è imposto. E fino a questo punto questo non è stato fatto e questo ci mette in una situazione di precarietà. Io non ripeterò le cose che hanno detto Cifarelli e Bennardi perché è vero. Io capisco che il Sindaco debba fare una difesa d’ufficio del proprio lavoro, della propria attività e anche dell’equilibrio che c’è, ma oggettivamente non si può dire non dire che siamo nella mera routine. Ora vede, io non do per scontato nulla. Il Consigliere Cifarelli ha proposto un’ipotesi di coalizione sull’esempio tedesco, in cui sostanzialmente c’è un accordo fra schieramenti contrapposti. Che è uno dei degli schemi possibili, non è l’unico. Lei però ci deve dire quello che vuole e noi lo dobbiamo condividere o meno, assumendo le posizioni conseguenti. Lei parla di dialogo. Ma come si fa a strutturare un dialogo in Consiglio comunale che non è nel pieno delle sue funzioni, essendo un organo non completo? E poi, un Consiglio non può essere chiamato sostanzialmente a ratificare le delibere che ha fatto la Giunta. Non può essere espropriato del suo ruolo. Il Consiglio comunale non sa ancora cosa accadrà nel 2026. Mentre si riapre la Cava del Sole con una serata danzante proprio in relazione al 2026 e che si espone alla battuta: da Matera capitale della cultura a discoteche di provincia e un attimo. Per cui se vogliamo dare a questa consiliatura un seguito, che rispettino le premesse a quella impostazione che noi ci siamo dati e alla quale credo ancora perché sarebbe una sciagura, una conclusione anticipata della consiliatura alla vigilia del 2026. Ma ad “Ad impossibilia nemo tenetur” , “Nessuno è tenuto all’impossibile“, cioè non è che uno può schierarsi contro il mondo. La disponibilità da parte nostra c’è stata in maniera ripetuta. Ora rispetto a questo atteggiamento una strada, quale che sia (anche dire io non voglio una maggioranza e voglio andare avanti così volta per volta, per carità, è una scelta) deve essere fatta.. E ognuno, in base a ciò, sceglierà qual è la sua collocazione in Consiglio, se collaborare di più o fare più opposizione. Insomma, tutto è legittimo per continuare, però questo nodo va sciolto. E come diceva Alessandro Magno quando non si può sciogliere si taglia.”

E’ poi seguita la replica del Sindaco Antonio Nicoletti che pur riconoscendo l’atteggiamento costruttivo delle opposizioni, ha sostanzialmente non risposto alla loro richiesta di chiarezza. Ha, infatti, detto loro che: “La politica deve aiutare il Sindaco e il Sindaco deve aiutare la politica nel trovare una soluzione oggettivamente non facile. Se fosse stata facile, l’avremmo già trovata. ” Confessando “Un mio limite che però può essere anche un vantaggio nell’interesse collettivo, forse può essere il fatto che io sia giovane alla politica e sia maturo alla tecnica.” Rivendicando ancora una volta che “stiamo lavorando e l’Amministrazione non è assolutamente ferma“, ribadendo “ancora una volta la volontà di continuare questo dialogo e aprire, come stiamo facendo con la Giunta, alla concretezza della collaborazione con le forze riformiste moderate“. Concludendo in un modo poco rassicurante per la richiesta avanzata dalle opposizioni: “Io non sono per il nodo Gordiano, io cerco di lavorare in modo certosino e minuzioso, guardando alla concretezza dei bisogni delle persone, alle risposte che siamo tenuti a dare e che dobbiamo dare insieme, così come siamo stati eletti insieme in questo Consiglio comunale. Quindi vi ringrazio per come potremmo collaborare ancora in questo in questa seduta e anche nelle prossime.”