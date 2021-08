Il certificato verde (che si ottiene dopo la vaccinazione, la guarigione o un test molecolare negativo) toccherà anche il mondo della scuola, i trasporti a lunga a percorrenza, ma non ancora gli alberghi. Dunque, obbligo per il personale scolastico in generale ed anche per gli studenti universitari, ma non ci sarà l’obbligo per i minorenni. E’ quanto, in sintesi, deciso il governo con il nuovo decreto.

A seguire, tutte le novità approvate dal Consiglio dei Ministri che arriva alla vigilia della introduzione del green pass per bar e ristoranti al chiuso, palestre ed eventi.

Per quanto riguarda la Scuola – come dicevamo- oltre all’obbligo per gli studenti universitari (ma non per i minorenni nelle scuole di vario grado), anche il personale scolastico e universitario dovrà presentare il green pass per poter svolgere il proprio lavoro, “al fine di garantire la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale d’istruzione”. In caso contrario “il mancato rispetto delle disposizioni è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Il green pass sarà necessario anche per i trasporti a lunga percorrenza ed entrerà in vigore il 1 settembre. Si va anche verso l’aumento della capienza dei trasporti, a cominciare dai treni dal 50% all’80% dei posti disponibili. Il certificato verde, sui traghetti, non sarà necessario per i viaggi intra-regionali. “Il green pass non sarà obbligatorio per bus e metropolitane del trasporto pubblico locale e per i treni regionali”, aveva detto Mariastella Gelmini nel question time alla Camera.

I clienti degli alberghi che vogliono accedere ai ristoranti e ai bar al chiuso nelle strutture non dovranno utilizzare il green pass.

Gli esercenti di bar e ristoranti(tramite la Fipe) si sono dichiarati pronti al controllo del green pass dei clienti che consumeranno al tavolo all’interno dei locali, ma non alla verifica dei documenti di identità. “La responsabilità dell’uso improprio del green pass – spiega Aldo Cursano, vicepresidente vicario di Fipe-Confcommercio – “non può ricadere sulle imprese”.

La quarantena per i positivi vaccinati viene ridotta a 7 giorni (con tampone alla fine del periodo), mentre resta di 10 giorni per i non vaccinati così come aveva preannunciato Roberto Speranza sulla base di un nuovo parere espresso dal Comitato tecnico scientifico.

Infine, vengono previsti prezzi calmierati per i tamponi degli studenti delle scuole secondarie. Così i test rapidi in farmacia per la fascia di età tra i 12 e 18 anni costeranno 8 euro e 15 euro per tutti gli altri.

Sembra maturi anche l’orientamento di organizzare una campagna vaccinale straordinaria per la fascia di età 12-18, togliendo l’obbligo della prenotazione.