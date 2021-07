… 2 luglio festa della Bruna, protettrice di Matera, ma anche prima ricorrenza (2 luglio 2020) della reintroduzione di due navette in servizio dall’aeroporto di Bari a Matera , e viceversa, da parte della Regione Puglia. Lungimiranza del presidente della giunta regionale Michele Emiliano e di una visione concreta di garantire servizi necessari a supporto del turismo. Altra mentalità e cultura di impresa, che spinge gli enti locali ad adeguarsi.



Da noi siamo fermi agli aspetti burocratici tra Enti, come dimostra la delibera della giunta comunale di Matera che fa riferimento agli indirizzi per le navette dirette all’aeroporto di Bari e alla stazione ferroviaria di Trenitalia di Ferrandina-Matera . Naturalmente attendiamo che vengano espletati i diversi adempimenti burocratici, dopo il lungo confronto tra Comune, Provincia e Regione. A giorni, pare…l’annuncio. Ma il provvedimento è limitato nel tempo, fino a novembre 2021. Poi? Bisognerà trovare la copertura finanziaria. Noi continuiamo a pensarla diversamente da sempre, prendendo atto dei limiti oggettivi consortili e degli enti locali. Siamo per l’affidamento ai privati e la concorrenza non può che fare bene. I servizi trasportistici vanno garantiti e non possono essere precari o attendere che si muova qualcosa, sperando che tutto vada bene. Andiamo oltre e facciamo anche riferimento al recente protocollo di intesa tra Matera e Bari e a quanto realizzato per il G20. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e il sindaco di Bari Antonio De Caro hanno dimostrato di essere concreti e di sapere cosa fare. E allora? Datevi da fare…e verificate sul campo come uscire dalla precarietà. Siamo a luglio…



LA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DI MATERA

servizio bus navette linea Ferrandina Scalo – Bari Aeroporto – luglio – novembre 2021. indirizzi delibera N. 177/2021 DEL 16 GIUGNO 2021

GLI INDIRIZZI

1) – di prendere atto della nota prot. n. 109709/24AD del 14 giugno 2021 con cui la Regione

Basilicata ha riscontrato positivamente la richiesta avanzata dal Comune di Matera ai sensi degli

artt. 3 commi 1 e 3 della L.R. n. 49/2015, e 10 comma 1 della L.R. n. 12/2020 di istituire,

attraverso le procedure previste dal Codice degli Appalti, n. 4 coppie di corse per la linea

Ferrandina Scalo-Bari Aeroporto con fermate a Matera (Piazza Matteotti e Villalongo) ed Altamura,

con fondi a carico del bilancio Comunale a far data, presumibilmente, dal 01/07/2021 al

30/11/2021;

2) – di richiedere alla Sua della Provincia di Matera, ad integrazione della convenzione

sottoscritta in data 10.09.2020 di procedere attraverso le procedure previste dal Codice degli

Appalti, all’affidamento del servizio di collegamento a mezzo bus navette per n. 4 coppie di corse

per la linea Ferrandina Scalo-Bari Aeroporto con fermate a Matera (Piazza Matteotti e Villalongo)

ed Altamura, a decorrere presumibilmente, dal 01/07/2021 al 30/11/2021;

3) – Di richiedere alla Provincia di Matera il supporto tecnico per la redazione degli atti di gara in

relazione al background di conoscenza sul servizio di TPL extraurbano posseduto dalla Provincia di

Matera;

4) – di confermare che la spesa occorrente per lo svolgimento del servizio dovrà essere contenuta

nei limiti dell’importo di €. 235.000,00 Iva Inclusa, già destinato alla predetta finalità con

deliberazioni di G.C. n. 203 del 18 maggio 2018;

5) – di dare atto che l’onere finanziario derivante dall’adozione del presente provvedimento, per

l’ammontare di 235.000,00, graverà sulle risorse della Legge 205/2017;