Le minoranze aspettano gli atti, il Comitato referendario “ma quale contributivo è un vitalizio da cancellare.”

A fronte della nota del Presidente Vito Bardi che avrebbe la pretesa di chiudere la indecente partita dei mini vitalizi resuscitati dalla sua maggioranza di centrodestra, le opposizioni consiliari gridano ad una “retromarcia” tout court e dichiarano di aspettare i relativi atti conseguenziali, sopravvolando sul fatto che il sistema rimane in piedi pur se corretto negli aspetti più impresentabili. Diverso è invece la reazione del Comitato referendario che invece rileva come vada abolito completamente la cosiddetta “indennità differita“, di fatto una pensione a vita che matura solo dopo cinque anni di consiliatura. E nel suo comunicato che segue si legge: “Ma quale sistema contributivo, la maggioranza ha approvato un vero e proprio vitalizio. Nessuno riceve una pensione dopo cinque anni di contributi. L’indennità differita è un privilegio inaccettabile anche senza retroattività e senza attingere al fondo per fini benefici. È un vitalizio proprio perché è volontario, mentre i contributi previdenziali sono obbligatori. Un passo indietro che toglie 1600 euro al mese dalle tasche dei lucani per ogni consigliere regionale. Una riforma vergognosa che cancelleremo con il referendum”. “Andiamo avanti – confermano i promotori – e insistiamo per l’abrogazione completa degli articoli 16 e 17 del collegato. Sono il frutto di una libera e scellerata scelta politica di Bardi e della sua maggioranza. Se cercheranno di modificarli con una pezza a colori, faremo abrogare anche la loro nuova foglia di fico. E il presidente Bardi, che si proclama garante della trasparenza, sa dirci dove prenderà i soldi per finanziare i vitalizi, ora che è costretto dalla vergogna a cambiare copertura finanziaria? Pagheranno i lucani, come sempre?”. “Non è vero quello che dice Bardi sul modello adottato da 16 Regioni – aggiungono i promotori del referendum – perché quel modello, sbagliato e discutibile, non era obbligatorio e una politica responsabile non lo avrebbe seguito. Invece si è scelto liberamente di usarlo come pezza di appoggio per resuscitare i vitalizi”. “E non è vero neanche che l’hanno seguito – rincarano – perché il modello non prevede la reversibilità, che la maggioranza ha disegnato a misura di tutti i familiari dei consiglieri, peraltro anche perpetuando una discriminazione maschilista tra padre e madre del premorto. E sul finanziamento, la Regione ha scelto in piena libertà di attingere al fondo sociale. Queste retromarce imbarazzate non ingannano nessuno”. “La priorità dei lucani è la spesa dei fondi pubblici nell’interesse generale della collettività. Neanche un euro deve transitare nei vitalizi” insistono i promotori. “La gravità di questo atto ci fa temere la sussistenza di profili di responsabilità erariale. È una previsione che è destinata a distogliere denaro pubblico dalle politiche pubbliche essenziali e che si pone in diretto contrasto con gli obblighi di riduzione dei costi della politica. Nei prossimi giorni interesseremo la Procura regionale della Corte dei conti con un esposto”. “Ci dispiace per il presidente Bardi ma le sue dichiarazioni non pongono fine proprio a nulla” continuano i promotori del referendum. “Anzi confermano la necessità del referendum. La verità è che non ha il coraggio di chiamare le cose con il loro nome. Lo dica: lui è favorevole alla reintroduzione dei vitalizi. Noi no. Siamo solo all’inizio di una estesa mobilitazione popolare a difesa della sanità, della scuola e degli interessi della nostra comunità”. “Non siamo contro la politica, siamo contro i privilegi” concludono i promotori del referendum abrogativo. “La nostra intenzione resta dar voce all’indignazione dei cittadini, ai loro sentimenti di rivalsa davanti all’ingiustizia, davanti alla negazione di diritti fondamentali per difendere grandi e piccoli privilegi. Sarà un referendum dal significato profondo, rivolto a tutte le coscienze civili della comunità. Correttivi e sotterfugi non lo fermeranno”. Potenza, 18 gennaio 2026 . I Promotori (Michele Sannazzaro, Paolo Pesacane, Angelo Summa, Rosario Gigliotti, Ascanio Donadio, Eustachio Nicoletti, Giuseppe Ranoia, Giovanna Galeone, Gianni Rondinone, Nunzia Armento, Donato Lettieri).

Le Consigliere e i consiglieri di minoranza (Alessia Araneo (M5S), Antonio Bochicchio (AVS-PSI-LBP), Angelo Chiorazzo (BCC), Roberto Cifarelli (PD), Piero Lacorazza (PD), Piero Marrese (BP), Viviana Verri (M5S), Giovanni Vizziello (BCC)) scrivono, invece: “Prendiamo atto della retromarcia del presidente Bardi e la maggioranza di centrodestra sui vitalizi aspettando che si traduca presto in atti. Se si fossero ascoltate le minoranze di centrosinistra senza provare il blitz si sarebbero risparmiati tempo e figuracce per la Basilicata e, soprattutto, uno spettacolo non edificante che mina il rapporto tra cittadini e Istituzioni. Già mercoledì prossimo in prima commissione si chiuda il procedimento che impegna 500.000,00 euro per GAZA, così come già indicato unanimemente dal Consiglio Regionale il 5 agosto e il 18 dicembre 2025, e si proceda con l’utilizzo del fondo alimentato dal taglio delle indennità a fini sociali. Seguiremo con estrema attenzione l’evolversi del dietrofront del centrodestra nelle sedi opportune, dalle Commissioni al Consiglio.”