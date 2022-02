Si chiamano “Le Matinate del Vicinato” le allegrissime serate proposte per il Carnevale 2022 dall’Associazione Giallo Sassi e la struttura ricettiva de Le dodici lune nel cuore dei Sassi.

Un momento per rivivere il vicinato e la tradizione culinaria condita da musica e canti carnascialeschi. E dopo un primo incontro della settimana scorsa, torna a grande richiesta un ulteriore incontro per Sabato 19 Febbraio 2022, alle ore 20:00 in Piazza Duomo, in compagnia di un misterioso personaggio che accompagnerà i partecipanti verso il Residence “Le Dodici Lune”, dove avrà luogo l’evento “Le Matinate del Vicinato”, una serata all’insegna della tradizione enogastronomica legata al carnevale nei Sassi di un tempo. Lo spirito del vicinato si tornerà a vivere nel calore della brace e nel suono dei canti della tradizione materana, in una cornice perfetta per assaporare i prodotti tipici del periodo di carnevale. Qui troveremo “‘U Riss”, che assisteremo nella preparazione della lucanica, la salsiccia, il tipico insaccato lucano.

La prenotazione è obbligatoria. Per farlo collegarsi al seguente link: https://tinyurl.com/lematinateslow