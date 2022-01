Le Ffp22, come è noto, con il decreto della vigilia di Natale, sono diventate obbligatorie, a bordo di aerei e treni dove il tempo di permanenza può essere lungo, nonché sui mezzi pubblici dove il distanziamento non può essere garantito ed anche nei cinema, teatri e stadi.

E di poco fa la notizia secondo cui la FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite hanno raggiunto l’accordo con la Struttura commissariale del generale Francesco Figliuolo, d’intesa con il ministero della Salute e sentito l’ordine dei Farmacisti per la vendita in farmacia di queste mascherine al prezzo calmierato di 75 centesimi di euro l’una.

Secondo una recente ricerca se sia la persona positiva a Sars Cov2 che quella non infetta indossano le mascherine Ffp2 ben aderenti, il rischio massimo di infezione dopo 20 minuti è poco più dell’uno per mille, anche a una distanza più ridotta.

Se, invece, i dispositivi di protezione individuale sono indossati male, la probabilità di infezione aumenta a circa il 4%, sebbene rimanga comunque ridotto il rischio di infezione.

Trattasi di quanto emerge da un dettagliato studio pubblicato il 2 dicembre scorso del Max Planck Institute (https://www.mpg.de/17916867/coronavirus-masks-risk-protection) su quanto le mascherine possono proteggere dal contagio.

“Tre metri –si legge nello stesso– non bastano per garantire protezione. Anche a quella distanza, in meno di cinque minuti una persona non vaccinata che sta vicino a una persona con Covid-19 può essere infettata con quasi il 100% di certezza”. Questa è la premessa di un dettagliato studio pubblicato il 2 dicembre scorso del Max Planck Institute su quanto le mascherine possono proteggere dal contagio.” Però è scritto sempre nello stesso documento “La buona notizia è che se entrambi indossano mascherine chirurgiche ben aderenti o, ancora meglio, Ffp2, il rischio diminuisce drasticamente”.

Anche un altro recente studio (pubblicato su Jama) ha confrontato le capacità di filtraggio di diversi tipi di mascherine concludendo che: quelle di stoffa o chirurgiche hanno una capacità nel contenere le particelle virali variabile tra il 26% e il 79%, le Ffp2 una capacità di filtraggio del 98,4%.