Le luci di Natale dell’APT renderanno Castelmezzano ancora più magica

L’espressione naturale quando si arriva a Castelmezzano è: “Sembra un presepe”! Con l’illuminazione ad hoc l’effetto Natale sarà garantito.

Da sabato, infatti, Castelmezzano si illumina per il Natale con un’installazione illuminotecnica che trasformerà il borgo e le rocce delle Dolomiti lucane in un palcoscenico naturale. L’iniziativa, promossa dall’APT Basilicata in collaborazione con il Comune di Castelmezzano e denominata “Il respiro della luce – Emozioni, visioni e colori di Natale sulle Dolomiti lucane”, prenderà il via sabato prossimo 13 dicembre, alle ore 17:30, in piazza Emilio Caizzo.

Ogni sera e fino all’Epifania, dalle 19:00 alle 22:00, il sistema di video proiezioni e luci animerà le Dolomiti e il nucleo abitato aggiungendosi a un video mapping sulla facciata principale della Chiesa di S.Maria dell’Olmo, realizzato dal Comune e dedicato a uno dei dipinti più belli del Botticelli, “Natività mistica”. Stelle, fiori d’inverno, costellazioni e simboli natalizi scorreranno sulle superfici di pietra culminando in un fascio luminoso che rivela la Natività.

“Abbiamo immaginato di promuovere un’attività di co-marketing, in considerazione dell’apertura natalizia della slittovia e del Volo dell’Angelo voluta dalla Società pubblica di gestione e dai Comuni delle Dolomiti lucane. Il nostro obiettivo è, dunque, quello di arricchire l’offerta, sostenendo la sperimentazione degli attrattori fuori dall’usuale stagione di punta” dichiara Il direttore generale dell’Apt, Margherita Sarli. “Abbiamo inoltre ricevuto un’attenzione comunicativa importante sulla iniziativa che, qualora dovesse funzionare come auspichiamo, potrà essere replicata e rafforzata in futuro”.

“Un racconto visivo che esalta la conformazione geologica del territorio e celebra il ritorno della luce, unendo natura e iconografia tradizionale. Un esperimento esclusivo – dichiara il sindaco Nicola Valluzzi – che aggiunge suggestioni ed interesse ad una stagione turistica entusiasmante per questo territorio che prosegue senza interruzioni dal ponte del 25 aprile.”

Il progetto si inserisce in un più ampio piano di valorizzazione territoriale dell’APT Basilicata volto a promuovere l’offerta turistica lucana attraverso eventi ed esperienze capaci di attrarre flussi anche nei mesi di bassa stagione.